Ankara sokakları Engelsiz Filmler Festivali ile renklendi

Engelli kadınların yaşadığı sorunların mural sanatı ile temsiliyet ve ifade alanı bulmasını sağlamayı amaçlayan etkinlik, 26 Eylül Perşembe günü 3 mural sanatçısı ve engelli hakları alanında çalışan 3 aktivistin buluşmasıyla başladı. Buluşmada klinik psikolog ve engelli hakları aktivisti Beyza Ünal, gazeteci, fotoğrafçı ve Engelsiz Sanat Derneği danışmanı Elif Gamze Bozo ve Engelli Kadın Derneği başkanı Fatma Köseoğlu Güldal çalışma alanlarındaki deneyimlerini ve düşüncelerini projeye katılan sanatçılarla birlikte paylaşarak, toplumsal cinsiyet ve engellilik, engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkı, sağlamcılık gibi konularda fikir alışverişinde bulundular.

Sanatçılar, yapılan buluşma sonrasında hazırladıkları taslakları Ankara’nın üç farklı duvarında uygulamaya başladı. Dört günlük etkinliğin sonunda ise sanatçılardan Friz Abay Kunanbay Caddesi’ndeki 4 Nolu binanın duvarını, Yeşim Paktin Büklüm Sokak’taki 29 Nolu binanın duvarını ve Ekin Kılıç Ezer Kennedy Caddesi’ndeki Sakal Kafe Pub’ın duvarını mural sanatı ile renklendirdi.