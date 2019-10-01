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Ankara sokakları Engelsiz Filmler Festivali ile renklendi

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 01.10.2019 16:03 | Son Güncelleme

Bu yıl ilk kez Engelsiz Filmler Festivali kapsamında gerçekleşen Mural Ankara etkinliği, üç mural sanatçısının Ankara duvarlarını renklendirmesi ile son buldu.

Ankara sokakları Engelsiz Filmler Festivali ile renklendi

Engelli kadınların yaşadığı sorunların mural sanatı ile temsiliyet ve ifade alanı bulmasını sağlamayı amaçlayan etkinlik, 26 Eylül Perşembe günü 3 mural sanatçısı ve engelli hakları alanında çalışan 3 aktivistin buluşmasıyla başladı. Buluşmada klinik psikolog ve engelli hakları aktivisti Beyza Ünal, gazeteci, fotoğrafçı ve Engelsiz Sanat Derneği danışmanı Elif Gamze Bozo ve Engelli Kadın Derneği başkanı Fatma Köseoğlu Güldal çalışma alanlarındaki deneyimlerini ve düşüncelerini projeye katılan sanatçılarla birlikte paylaşarak, toplumsal cinsiyet ve engellilik, engelli bireylerin bağımsız yaşam hakkı, sağlamcılık gibi konularda fikir alışverişinde bulundular.

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Sanatçılar, yapılan buluşma sonrasında hazırladıkları taslakları Ankara’nın üç farklı duvarında uygulamaya başladı. Dört günlük etkinliğin sonunda ise sanatçılardan Friz Abay Kunanbay Caddesi’ndeki 4 Nolu binanın duvarını, Yeşim Paktin Büklüm Sokak’taki 29 Nolu binanın duvarını ve Ekin Kılıç Ezer Kennedy Caddesi’ndeki Sakal Kafe Pub’ın duvarını mural sanatı ile renklendirdi.

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Festival gösterimleri 7 Ekim’de İstanbul’da başlıyor

Tüm filmlerini göremeyen ve duyamayan kişiler için erişilebilir altyapıda sunan Engelsiz Filmler Festivali’nde film gösterimleri 7 Ekim Pazartesi günü İstanbul’da başlayacak. 7-9 Ekim’de İstanbul, 11-13 Ekim’de Eskişehir’de seyircilerle buluşacak Festival, 16-20 Ekim’de son durağı Ankara’da olacak.

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Engelsiz Filmler Festivali Beyza Ünal Elif Gamze Bozo Fatma Köseoğlu Güldal

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