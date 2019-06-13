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Ankara sokaklarında fuhuş kartları dağıtan genç yakalandı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 13.06.2019 11:32 | Son Güncelleme

Ankara'da mobil olarak gezen Güven Timi’nde bir polis, Ankara’da sokaklara fuhuş kartları dağıtan bir genci, Yeni Ankara Caddesi’ne kadar süren kovalamaca sonucunda yakaladı.

Ankara sokaklarında fuhuş kartları dağıtan genç yakalandı

Ankara’nın işlek caddelerinden biri olan ve Çankaya ilçe sınırları içerisinde bulunan Talat Paşa Bulvarı’nda, yerlere cinsel içerikli kartlar atan bir genç, güven timlerinin dikkati sayesinde fark edildi.

Fark edildiğini anlayan genç, polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak Cemal Gürsel Caddesi’ne doğru kaçmaya başladı. Polisin tek başına kovaladığı genç, Yeni Ankara Caddesi’nde yakalandı.

Bir çanta dükkanının içerisinde biten kovalamaca sonucunda yakalanan genç, Ahlak Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmek üzere götürüldü.

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"PARAYA İHTİYACIM VAR" DİYE KENDİNİ SAVUNDU

Polis aracına konulan genç, kadınlarla ilgili kartlar dağıttığını ve paraya ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yaptığını söyledi. Genç, cinsel içerikli kartları dağıttığı için pişman olduğunu da belirtti.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Ankara fuhuş kartları

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Tamam edep haya için güzel bişe Polisimizi tebrik ederiz, ama inşallah torbacıları, kapkaçcıları, hırsızları, sapıklarıda böyle ters kelepçe yapıp yatırırsınız. Onlara neden çelik yelek giydirip gezdirirsiniz anlamadım...
adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına .....polis memurlarına da çabaları için teşekkürler!.. yoksa boşa giden çabaları mı demeliydim?!...
bu zamana kadar yakalayamamışlarmı emniyet mensupları kızılayda polisrein gözüne baka baka ceplarınden kartları şak diye reler atıyorlar
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