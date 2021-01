Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesinin konuğu oldu

Yeni YÖK Vizyonu çerçevesinde bir takım ziyaret ve toplantılara katılmak üzere Atatürk Üniversitesine gelen Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın konuğu oldu.

Mevkidaşı Prof. Dr. Ünüvar’ı Rektörlük makamında ağırlayan Prof. Dr. Çomaklı, Ünüvar ile bir süre sohbet ederek Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu.

Atatürk Üniversitesinin doğunun bilge ve öncü üniversitesi olduğuna dikkat çeken Rektör Çomaklı, konuğu Rektör Ünüvar’a Yeni Nesil Üniversite Projesi kapsamında hayata geçirilen birimleri gezdirerek bilgi verdi.

Yapılan Çalışmaları Yerinde İnceledi

Öncelikle Metodoloji Destek Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi, Proje Geliştirme ve Koordinasyon Ofisi, Kalite Koordinatörlüğü, Veri Yönetimi Ofisi ve Lisans Eğitim Koordinatörlüğü gibi birimleri ziyaret eden Rektör Ünüvar, burada birim yöneticileriyle bir araya geldi.

Metodoloji Destek Ofisi Müdürü Prof. Dr. Ömer Cevdet Bilgin, birim olarak bilimsel çalışmalara yöntemsel olarak destek verildiğini belirterek araştırmaların planlaması, analizi, yabancı dilde makale yazımı ve kontrolü ile yayınlanması konularında yol gösterici olduklarını söyledi.

Atatürk Üniversitesinin dijitalleşmesi konusunda yapılan iş birlikleri ve destek çalışmaları konusunda bilgi veren Dijital Dönüşüm Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu ise sistem tasarımı, dijital stratejilerin belirlenmesi ve eğitim araştırmaları gibi konuları yakından takip ettiklerini, bölgedeki çeşitli kurum ve kuruluşların dijitalleşme sürecine destek verdiklerini diğer taraftan yapay zekâ uygulamalarının sağlıkta ve diğer alanlarda kullanımına yönelik spesifik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Proje Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özdemir ise üniversitenin proje kültürü ve verimliliğini artırmak amacıyla akademisyenlere proje eğitimi, mentorlük ve proje yazma desteğinin yanı sıra kobi ve sanayi kuruluşlarına da mentorlük yaptıklarını vurgulayarak proje fikirleri dinleme ve proje ekipleri kurarak projelerin fon kaynaklarına aktarılmasını sağladıklarını ifade etti.

Daha sonra Atatürk Üniversitesinin amaçları ve hedefleri doğrultusunda tüm iletişim süreçlerini yöneten Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) ve alt birimlerini gezen Prof. Dr. Ünüvar, direktörlüğün Atatürk Üniversitesinin kurumsal hedeflerine yakışır bir birim olduğunu vurguladı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Hakkında Bilgi Verildi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini de (BAP) ziyaret eden Rektör Ünüvar, BAP Koordinatörü Prof. Dr. Abdülkadir Çiltaş’tan çalışmalar ve projelerle ilgili detaylı bilgi aldı.

BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Prof. Dr. Çiltaş, BAP Koordinatörlüğünde gerçekleştirilen yapısal dönüşümün, YÖK Başkanlığının yürüttüğü politikalara uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ve Yeni YÖK’ün politikalarını yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Konuklar, Rektör Yardımcıları ve Dekanlar ile Bir Araya Geldi

Ziyaretlerin ardından Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın başkanlığında Mavi Salonda Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi Bilgi Paylaşımı Programı düzenlendi. Programa Rektör Çomaklı’nın yanı sıra Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. İlyas Çapoğlu, Atatürk Üniversitesi rektör yardımcıları, fakülte dekanları ve birim yöneticileri katıldı.

“Temel Düşüncemiz Üniversitede Adil, Şeffaf ve Her An Hesap Verilebilir Bir Sistem Kurmak”

Toplantının açılış konuşmasını yapan Rektör Çomaklı, göreve geldiği günden beri “Yeni Nesil Üniversite Vizyonu” çerçevesinde yürütülmekte olan yeniden yapılanma çalışmaları kapsamındaki üç süreci başlıklar halinde sıraladı.

Mevcut düzeni disipline ederek yasal sınırlarına geri çekmek ve geliştirmek, ortaya konulan vizyon çerçevesinde eğitim, araştırma ve toplumsal katkı alanlarında yeni sistemler tasarlamak ve tasarlanan sistemleri mevcut sisteme uygulamak maddelerini sıralayan Rektör Çomaklı, buradaki temel düşüncenin üniversitede adil, şeffaf ve her an hesap verilebilir bir sistem kurmak olduğuna değindi.

Bu süreçte katılımlı arama konferansları yaparak, ortak akıl yakalamaya çalıştıklarını anlatan Rektör Çomaklı şunları söyledi: “19 Arama Konferansı gerçekleştirerek 230’un üzerinde dış paydaşı (vizyoner insanlar) bir araya getirdik. 1000’in üzerinde öğretim üyemizin katılım sağladığı konferanslardan çıkan sonuçlar doğrultusunda 32 yeni birim kurduk ve 28 birimi ise yeniden yapılandırdık. Bu süreçte 43 proje ürettik. İçlerinden 10 tanesi karar konferansı ile önceliklendirildi. Bu kapsamda son dört yılda 77 senato toplantısı yaparak 554 senato kararı alındı. Ayrıca yine aynı tarihlerde 143 Üniversite Yönetim Kurulu toplantısı yapılarak, 1946 yönetim kurulu kararı alındı” dedi.

Rektör Yardımcıları Üretilen Sistem Tasarımları Hakkında Bilgi Verdi

Rektör Çomaklı’nın ardından Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi Çıktılarının teknik bilgilerini, projenin sekreteryasını yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Atilla Keskin sundu.

Prof. Dr. Keskin ayrıca, Yeni Nesil Üniversite Projesinin eğitime, topluma ve ekonomiye sağladığı katkılardan bahsetti.

Atilla Keskin’in ardından, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Sözbilir, Eğitimde Mükemmeliyet Modeli, Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan, Bütünleşik Araştırma Modeli, Prof. Dr. Hüseyin Özer Toplumsal Katkı Sistem Tasarımı ATA-KÖK ve Prof. Dr. Selahattin Çelebi ise Covid-19 Aşı Çalışmaları konularında birer sunum gerçekleştirdiler.

“Yapılan Çalışmaları Yakından Takip Ediyorum”

Son olarak kürsüye çıkan Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Atatürk Üniversitesinin bir parçası olduğu yıllarda başlayan aidiyet duygusunun yıllar içinde pekiştiğini söyledi. Bugün de Atatürk Üniversitesinin misafiri olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Ünüvar, Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı öncülüğünde yürütülen çalışmaların model teşkil edebilecek seviyede olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Ünüvar, Atatürk Üniversitesi bünyesinde yapılan çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğini söyleyerek misafirperverliğinden dolayı tüm Atatürk Üniversitesi ailesine teşekkür etti.