Ankaragücü 0-0 Atiker Konyaspor

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı MKE Ankaragücü ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Ankaragücü, 90 dakika sonunda topa daha fazla hakim taraf olurken, istediği 3 puanı ise alamadı. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya yükseltirken, Konyaspor ise 37'ye çıkarttı. Aykut Kocaman'ın öğrencilerinin galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.
İLK YARIDAN DAKİKALAR
8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda top yandan auta çıktı.
10. dakikada Yatabare’nin pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü.
16. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Djedje'nin vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.
26. dakikada Atiker Konyaspor takımının sol taraftan kullandığı korner atışında top penaltı noktası civarında Fofana’da kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yandan dışarı gitti.
İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR
51. dakikada savunmadan gelen uzun pasla buluşan Orgill, ceza sahasına girerek sağ çaprazdan şutunu çekti, kaleci Serkan topu güçlükle çeldi.
78. dakikada Moulin’in ortasında savunmadan seken topa İlhan Parlak'ın röveşata vuruşunda top kaleyi bulmadı.
83. dakikada sol kanattan Pinto’nun ortasında ceza sahası içinde İlhan Parlak'ın gelişine vuruşunda top kaleyi bulmadı.
90. dakikada çalımlarla ceza sahasına sokulan Pinto'nun pasında ceza yayı üzerinde Kulusic’in şutu az farkla auta çıktı.
ANKARAGÜCÜ 0-0 ATİKER KONYASPOR
Stat: Eryaman
Hakemler: Koray Gencerler xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Yusuf Bozdoğan xx
MKE Ankaragücü: Altay xx, Sedat xx (Moulin dk. 64 xx), Pinto xxx, Kulusic xx, Djedje xxx (Moke dk. 46 xx), Sacko xx (İlhan Parlak dk. 68 xx), Boyd xx, Pazdan xxx, Orgill xx, Kitsious xx, Canteros xx
Yedekler: Korcan, Mehmet, Alihan, Mahmut, Cebrail, Aydın, Azur
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı xx, Diagne xx, Jonsson xx, Ömer Ali Şahiner xxx, Jevtovic xxx, Yatabare xx (Mücahit Can Akçay dk. 82 ?), Milosevic xx (Hadziahmetovic dk. 90 ?), Uğur xx, Fofana xxx (Hurtado dk. 71 xx), Zuta xx, Skubic xxx
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Volkan, Ali Turan, Selim, Opanasenkio, Ferhat
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Sarı kartlar: Alihan (MKE Ankaragücü), Jevtovic, Hurtado (Atiker Konyaspor)
Fatih Terim'den derbi göndermesi
Diagne'den Başakşehir iddiası!
Juventus üst üste 8. kez şampiyon!
Ozan Kabaklı Stuttgart dağıldı
İşte geleceğin dünya yıldızları! Listede iki Türk var
Fenerbahçe'de Tolga Ciğerci sürprizi
F.Bahçe'yi bekleyen tehlike
'İnşallah bu deplasman sıkıntısını da atlatırız'
'Olmazsa olmazımız altyapıdır'
Osmanlı'dan müthiş geri dönüş!
Ve Beşiktaş'tan resmi Lucescu açıklaması geldi!
Kagawa ve Medel sosyal medyayı salladı
Gomis'e büyük şok
G.Saray'ın eski hocası dünya devine gitti
Yıldız isim açıkladı! 'Türkiye'ye gidebilirim'
Okuyucu Yorumları 0 yorum