Ankaragücü 0-0 Atiker Konyaspor

Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Mustafa Kaplan'ın takımı MKE Ankaragücü ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Atiker Konyaspor karşılaştı. Eryaman Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Ankaragücü, 90 dakika sonunda topa daha fazla hakim taraf olurken, istediği 3 puanı ise alamadı. Bu sonuçla Ankaragücü puanını 36'ya yükseltirken, Konyaspor ise 37'ye çıkarttı. Aykut Kocaman'ın öğrencilerinin galibiyet hasreti 10 maça çıktı. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Konyaspor sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

8. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Orgill'in vuruşunda top yandan auta çıktı.

10. dakikada Yatabare’nin pasında, ceza yayı üzerinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in yerden şutunda meşin yuvarlak defanstan döndü.

16. dakikada sol kanattan gelen ortada topla buluşan Djedje'nin vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

26. dakikada Atiker Konyaspor takımının sol taraftan kullandığı korner atışında top penaltı noktası civarında Fofana’da kaldı. Bu oyuncunun şutunda top yandan dışarı gitti.