Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında MKE Ankaragücü, Akhisarspor'u konuk etti.
Ankara'da Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 1-0 kazandı. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 12. dakikada El Kabir kaydetti.
Bu galibiyet sonrası Ankaragücü puanını 7'ye çıkarırken, ligde şu ana kadar galibiyeti bulunmayan takımlardan biri olan Akhisarspor ise 2 puanda kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pinto'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Mokhtar şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı El Kabir'e çıkardı. El Kabir ceza yayı önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0
25. dakikada Sissoko, ceza sahası önünde Barbosa'ya pas verdi. Topu kontrol eden Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
31. dakikada Pinto, orta sahanın gerisinde buluştuğu topla kaleye ilerledi. Pinto'nun ortasında kaleci Hopf, El Kabir'e gelmeden topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
47. dakikada Ankaragücü ceza alanı dışında Regattin ile paslaşan Josue'nin sol çaprazdan sert şutu üstten auta çıktı.
52. dakikada Elvis Manu, Josue'nin harika pasıyla bir anda sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Topa yatarak müdahale eden Heurtaux, gole izin vermedi.
61. dakikada çok hızlı gelişen Ankaragücü atağında rakip ceza alanı içindeki paslar sonrasında topla buluşan El Kabir'in vuruşunda top az farkla auta çıktı.
68. dakikada Bifouma, sağ çaprazdan ceza alanına girdi ve rakibinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. Soluna çekip kaleciden de kurtulduktan sonra sol ayağıyla vuran futbolcu, vuruşu gole çeviremedi.
71. dakikada sol kanattan gelişen Akhisarspor atağında savunma arkasına atılan yüksek topa boşta kalan Regattin kafaya vurdu ancak meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
79. dakikada Bilal Kısa'nın savunma arkasına gönderdiği etkili orta ile sol çaprazda buluşan Güray Vural, kaleci ile karşı karşıya kaldı ancak vuruşunda kaleci Hopf gole izin vermedi.
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadeleyi MKE Ankaragücü mücadeleyi 1-0 kazandı.
STAT: Afyonkarahisar Zafer
HAKEMLER: Volkan Bayarslan (xxx), Bahattin Duran (xxx), Tarık Ongun (xxx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Hopf (xxx), Erdem Özgenç (xx), Alihan Kubalas (xx), Heurtaux (xx)(Dk. 67 Yalçın Ayhan (xx), Pinto (xxx), Faty (xx), Djedje (xx), Bifouma (xxx), İlhan Parlak (xx), Mokhtar (xx) (Dk. 52 Anton Putsila (xx), El Kabir (xxx) (Dk. 85 Sedat Ağçay)
AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk (xx), Vrsajevic (xx) (Dk. 60 Onur Ayık (xx), Caner Osmanpaşa (xx), Dany (xxx), Kadir Keleş (xx) (Dk. 45 Josue xx), Eray Ataseven (xx), Sissoko (xx), Barbosa (xx) (Dk. 45 Elvis Manu xx), Bilal Kısa (xx), Güray Vural (xx), Regattin (xx)
GOL: Dk. 12 El Kabir (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Djedje, Bifouma (MKE Ankaragücü) - Dany, Josue, Onur Ayık (Akhisarspor)
Fenerbahçe Spor Kulübü Denizli Şubesi Yönetim Kurulu istifa etti
Talisca yine sahnede
Karius, İngiltere'ye dönmeyebilir
Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki forma sponsoru THY oldu!
Fenerbahçe'nin 28 kişilik kadrosunda Berke Özer, Ozan Tufan, Kameni ve Ferdi Kadıoğlu yer almadı!
Fikret Orman: Kagawa'yı istedik ancak Almanya'dan ayrılmak istemedi
Galatasaray Bayern Münih'ten Sandro Wagner'in peşine düştü!
Chievo'ya 3 puan silme ve 200 bin euro para cezası verildi!
Burak Yılmaz yeniden Çin yolcusu
Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!
Eto'o Emre Akbaba suçlamasına sert yanıt verdi
Burak Yılmaz'dan şoke eden sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum