Ankaragücü 1 - 0 Akhisarspor (Maç özeti)

Spor Toto Süper Lig'in 5.haftasında MKE Ankaragücü, Akhisarspor'u konuk etti.

Ankara'da Osmanlı Stadı'nın zemininde gerçekleştirilen bakım çalışması nedeniyle Afyonkarahisar'da oynanan mücadeleyi MKE Ankaragücü 1-0 kazandı. Başkent temsilcisine galibiyeti getiren golü 12. dakikada El Kabir kaydetti.

Bu galibiyet sonrası Ankaragücü puanını 7'ye çıkarırken, ligde şu ana kadar galibiyeti bulunmayan takımlardan biri olan Akhisarspor ise 2 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Pinto'nun sol kanattan yaptığı ortada topla buluşan Mokhtar şık bir topuk pasıyla meşin yuvarlağı El Kabir'e çıkardı. El Kabir ceza yayı önünden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0

25. dakikada Sissoko, ceza sahası önünde Barbosa'ya pas verdi. Topu kontrol eden Barbosa'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

31. dakikada Pinto, orta sahanın gerisinde buluştuğu topla kaleye ilerledi. Pinto'nun ortasında kaleci Hopf, El Kabir'e gelmeden topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

Müsabakanın ilk yarısı MKE Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.