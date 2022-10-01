ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi çok sayıda sporsever internette araştırma yapmaya başladı. "Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığı ainternette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.
Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.
Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.
Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.
Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.
İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.
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