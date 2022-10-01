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ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

01.10.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Başakşehir maçı için geri sayım devam ediyor. Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi heyecan dorukta. Karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ve Gökhan Barcın üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. "Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü ile Başakşehir Spor Toto Süper Lig’in 8.haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Maç öncesi çok sayıda sporsever internette araştırma yapmaya başladı. "Ankaragücü Başakşehir maçı canlı izle" konu başlığı ainternette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.

Eryaman Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 17:00'de başlayacak.

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü - Başakşehir maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

arda

ANKARAGÜCÜ BAŞAKŞEHİR MAÇI HAKEMİ ARDA KARDEŞLER KİMDİR?

Arda Kardeşler, 3 Ocak 1988 yılında Bursa'da dünyaya geldi.

Arda Kardeşler, Uludağ Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitirmiştir.

Eski Bursasporlu millî kaleci Eser Kardeşler'in oğlu olan Arda Kardeşler, kaleci Erce Kardeşler'in de kardeşidir.Hakemlik kariyerine 2009'da başlamıştır.

İlk profesyonel karşılaşmasına 1 Eylül 2013'te çıkmıştır. 2015-2016 sezonundan itibaren Süper Lig'de görev almaktadır.

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