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Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, play-off sistemiyle ilgili kritik tarihi açıkladı!

01.12.2023 17:39 | Son Güncelleme:
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Süper Lig'in 14. haftasında oynayacakları Beşiktaş maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Sarı - lacivertli kulübün başkanı Koca, play-off sistemiyle ilgili kritik günü de duyurdu. İşte detaylar...

Başkent ekibi MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 14. haftasında 3 Aralık Pazar günü 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk edecek. Bu karşılaşmada uzun sürenin ardından Beşiktaş taraftarları da stadyumdaki yerlerini alarak takımlarnı destekleyebilecek. Karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, Beşiktaş ile Pazar günü önemli bir maç yapacaklarını belirtti.

"BEN BİR SORUN ÇIKACAĞINI ZANNETMİYORUM"

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Uzun süredir yaşanan gerginliği ortadan kaldırmak için kulüp başkanları olarak bir adım attıklarını kaydeden Koca, "Beşiktaş taraftarını uzun bir aradan sonra Ankara’ya davet ettik. Bütün spor dalları barışla özdeşleşmiştir. O anlamda bu gerginliğin devam etmesi doğru değil. Biz ev sahibiyiz, üzerimize düşen görevi yapacağız. Gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için hem taraftarımız hem camiamız gerekeni yapacaktır. Beşiktaş’ın o gün kongresi var, belki yönetim kesiminden misafir az olabilir ama Beşiktaş kitlelerini burada en iyi şekilde ağırlayacağız. Biz bütün taraftar kitlemize ve tribün grubumuza açıkça söyledik. Ankara emniyeti de gerekli önlemleri alçaktır. Bütün maçlarda hassasiyet gösteriyorlar. Burada belki yıllardır biriken bir olumsuzluğun tekrarlanmaması için daha fazla önlem alınmış olabilir ama ben bir sorun çıkacağını zannetmiyorum. İnşallah bu bir adım olur ve bundan sonra böyle nahoş olayların yaşanmaması için bir başlangıç olur diye düşünüyorum. Hem taraftarlar hem camialar hem de iki kulübün yöneticileri olarak sorumluluk çerçevesinde davranmak gerekiyor. Ben başkan olarak Beşiktaş taraftarının yanına gideceğim ve hoş geldiniz diyeceğim ev sahibi olarak. Gönül rahatlığıyla gelebilirler" dedi.

"PLAY-OFF VE YAYIN İHALESİYLE İLGİLİ KARAR 1 HAFTA, 10 GÜN SONRA"

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Geçtiğimiz Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Play-Off sistemi ve yayın ihalesi konularında Kulüpler Birliği ile toplantı yaptığını belirten Koca, "Ligin formatı ve yayın gelirlerinin artırılması ilgili değerlendirme yapıldı. Ligin formatı ile ilgili değerlendirmedeki maksat, marka değerinin daha da artırılabilir mi ve yayın gelirinden daha fazla pay alınabilir mi endişesiyle uluslararası danışman bir firma öncülüğünde sunum yapıldı. Kulüp yöneticileri ve başkanlar dinlediler. Federasyonumuz bunun bir karar olmadığını, öneri olduğunu ve bunun kararını kulüplerin vermesini açıkça söylediler. Kulüp başkanları da değerlendirmek için sunumu istediler. 1 hafta 10 gün içerisinde bu değerlendirmeleri yapıp nasıl bir formatla yayın ihalesine çıkılacağıyla ilgili federasyona bilgi verecekler" diye konuştu.

"PLAY-OFF İKİNCİ ALTERNATİF"

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Türkiye’den ve uluslararası kuruluşlardan yayın ihalesine katılmayla ilgili ciddi görüşmeler olduğunu ifade eden Koca, "Bugünkünden çok daha iyi bir teklifin geleceği ile ilgili umutlu olduklarını söyledi federasyon başkanımız. Böyle nüfusa sahip ülkelerin yayın gelirleriyle Türkiye’deki yayın gelirleri arasında dağlar kadar fark var. Bu hiç yakışmıyor ama hepimizin sorumluluğu. Türkiye’deki futbol markasının değerini artırmak için herkesin yapması gerekenler var. Ben de bütün paydaşları sorumlu davranması ve bu marka değerini daha büyük yerlere taşıması için rica ediyorum. Play-Off ikinci alternatif olarak önerildi. 5 alternatif vardı ama bize uygun 1 alternatif üzerinde yoğunlaşma oldu. Eğer bu alternatifi kulüpler kabul ederse federasyona bildirecek ve 2 türlü ihaleye gidilecek. Hem Play-Off sistmiyle hem de mevcut sistemle hangisinin yayın gelirindeki katkı payı fazla verilirse o format üzerinde değerlendirilir" ifadelerini kullandı.

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