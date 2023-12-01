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Ankaragücü-Beşiktaş maçında taraftarlar buluşuyor! İki kulüp arasındaki seyirci yasağı son buldu

01.12.2023 13:08 | Son Güncelleme:
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Uzun bir süredir Beşiktaş ile MKE Ankaragücü arasındaki maçlarda deplasman takımının seyircisinin maça girmesine izin verilmezken, bu hafta Süper Lig'de oynanacak mücadelede Beşiktaşlı taraftarlar stadyumda yerini alabilecek. İşte detaylar...

Süper Lig'in 14'üncü haftasında Eryaman Stadı'nda 3 Aralık Pazar günü 19.00'da oynanacak olan Ankaragücü-Beşiktaş maçında siyah-beyazlı taraftarlar da kendilerine ayrılan tribüne girebilecekler.

Önce iki kulüp arasında bu konuda uzlaşma sağlanırken sonra konu Futbol Federasyonu ve emniyet yetkililerine taşındı. Alınan karar gereği Beşiktaşlı taraftarların bu hafta sonu Ankaragücü maçını tribünden izleyebilecekleri, ligin ikinci yarısında ise Ankaragücü taraftarlarının İstanbul'da Beşiktaş maçına gidebilecekleri belirtildi.

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hafta içinde yaptığı açıklamada "Beşiktaş taraftarlarını Ankara'da görmek istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

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