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Ankaragücü: Beşiktaş maçının oynanacağı stadın değiştirilmesi manidar ve düşündürücüdür

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 23.11.2018 18:29 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü Kulübü Yönetim Kurulu, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maçın Kayseri'ye alınması sonrasında bir açıklama yaptı.

Ankaragücü: Beşiktaş maçının oynanacağı stadın değiştirilmesi manidar ve düşündürücüdür

Açıklamada, sezon başından beri defalarca Yenikent Stadı'nda maç yapıldığı vurgulanarak, "Hiçbir şekilde, hiçbir maç arifesi bugün yaşanan olumsuz tablo ile karşılaşmadık. Maçın oynanmasına 1 gün kala daha önce hiç yapılmayan saha zemin kontrolünün yapılması ve kısa süre içerisinde rapor hazırlanarak müsabakanın oynanacağı yerin değiştirilmesi ve tarafımıza tebliğ edilmesi oldukça manidar ve düşündürücüdür" ifadelerine yer verildi.

Türkiye Futbol Federasyonunun almış olduğu karar üzerine yönetim kurulunun toplandığının ve taraftarların da hassasiyetini göz önünde bulundurarak bir karara varıldığının belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplantıda maça çıkmama gibi hassas konular da değerlendirilmiştir. Maça çıkmamamız halinde alacağımız puan silme ve para cezaları göz önünde bulundurularak, camiamıza karşı olan sorumluluk bilinci ile maçın Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanmasına karar verilmiştir. Yönetim kurulumuz, yukarıda da belirttiğimiz gibi taraftarlarımızın hassasiyeti doğrultusunda maçın öncelikli olarak Bursa'da oynanması için girişimlerde bulunmuş, Bursa Büyükşehir Belediye Stadı'nın bakımda olması nedeniyle bu girişimden sonuç alınamamıştır. Bu çerçevede Kayseri Kadir Has Stadı zorunlu olarak tercih edilmiştir.

Daha önce alınan biletler, Kayseri Kadir Has Stadı'nda geçerli olamamakla birlikte, taraftarlarımızın müsabaka için yeniden passolig üzerinden bilet almaları gerekmektedir. Taraftarlarımızın mağdur olmaması adına yarın oynanacak müsabakada tüm tribünlerin bilet fiyatları 5, VIP tribün bilet fiyatı ise 50 lira olarak belirlenmiştir. Daha önceden bilet alan taraftarlarımızın bilet ücretleri passolig kartlarına pazartesi günü itibarıyla iade edilecektir. Yönetim kurulumuz, müsabakanın güvenli bir şekilde oynanabilmesi için gayret gösterip herhangi bir olumsuz vaka yaşanmaması için çaba sarf edecektir."

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Ankaragücü ve Bursaspor stadı... yani bir manidarlık aranacaksa bu beyana da bakılmalı... düşmanımın düşmanı benim dostumdur düsturu ile hareket eden iki kulüp... umarım son maçıniz da küme düşmemek için bir araya geldiğiniz bir maç olur..
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