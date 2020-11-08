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ÖZET | Ankaragücü - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 08.11.2020 15:57 | Son Güncelleme

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşılaştı. Eryaman Stadı'ndaki karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 27'de penaltıdan Borven ve 90'da Emre Güral kaydetti. Konuk takımın sayıları ise 15'te Sobiech ve 35'te Roco'dan geldi. Fatih Karagümrük bu sonuçla puanını 12'ye yükseltirken MKE Ankaragücü ise 2 puana çıktı.

ÖZET | Ankaragücü - Fatih Karagümrük maç sonucu: 2-2

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Fuat Çapa'nın takımı Ankaragücü ile Şenol Can'ın çalıştırdığı Fatih Karagümrük kozlarını paylaştı.

Ankaragücü, 2 kez geri düştüğü maçta Fatih Karagümrük ile 90. dakikada Emre Güral'ın attığı golle 2-2 berabere kaldı. Karagümrük'ün golleri 15. dakikada Artur Sobiech ve 35. dakikada Enzo Roco'dan gelirken Ankaragücü'nün gollerini ise 27. dakikada penaltıdan Börven ve 90. dakikada Emre Güral attı.

Bu sonuçla Fatih Karagümrük puanını 12'ye, son sıradaki Ankaragücü ise 2'ye çıkardı. MKE Ankaragücü ilk 8 haftada galibiyet yüzü göremezken, 6 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sırada yer alıyor. Ligin bir sonraki haftasında Ankaragücü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Fatih Karagümrük ise Sivasspor'u ağırlayacak.

ANKARAGÜCÜ - FATİH KARAGÜMRÜK

Stat: Eryaman
Hakemler: Suat Arslanboğa x, Samet Çiçek x, Abdullah Bora Özkara x

MKE Ankaragücü: Friedrich xx, Sarlija xx, Erdi xx, Pazdan xx, Atilla Turan xx (Mucahit Can Akçay dk. 89 ?), Diousse xx (Emre Güral dk. 63 xx), Atakan Rıdvan Çankaya xx (Lukasik dk. 71 xx), Lobhanidze xx, Adzic xx (Orkan Çınar dk. 89 ?), Bolingi xx, Borven xx (Şahverdi Çetin dk. 46 xx)
Yedekler: Korcan Çelikay, Cebrail Karayel, Voca, Berke Gürbüz, Furkan Bekleviç
Teknik Direktör: Fuat Çapa

Fatih Karagümrük: Viviano xx, Lichaj xx, Roco xx , Zukanovic xx, Balkovec xx, Biglia xx (Koray Altınay x, dk. 74), Ndao xx (Jimmy Durmaz dk. 74 x), Sabo xx, N'Diaye xx (Zeki Yıldırım dk. 90+1 ?), Aatif xx (Ramazan Civelek dk. 87 ?), Sobiech xx (Mevlüt Erdinç dk. 90+1 ?)
Yedekler: Aykut Özer, Alpaslan Erdem, Muhammed Egemen Pehlivan, Murat Sarıgül, Fatih Kuruçuk,
Teknik Direktör: Atılay Canel

Goller: Sobiech (dk. 15), Roco (dk. 35) (Fatih Karagümrük), Borven (dk. 25 pen.), Emre Güral (dk. 90) (Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Zukanovic, Ndao, Roco (Fatih Karagümrük), Sarlija, Adzic, Atakan Rıdvan Çankaya (MKE Ankaragücü)

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