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ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

04.02.2023 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ömer Erdoğan'ın öğrencileri kendi sahalarından üstünlükle ayrılmayı hedefliyor. Maçı Hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını Candaş Elbil ve Mehmet Akıncık yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Emre Kargın olacak. Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı canlı izle ekranı internette araştırılıyor. Peki, Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI İZLE! Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ankaragücü ile Fatih Karagümrük Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında kozlarını paylaşacak. Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçın yayın saati ve kanalı merak konusu oldu. Peki, Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı bugün (4 Şubat 2023 Cumartesi) saat 13:30'da başlayacak.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanacak.

ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Fatih Karagümrük maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

ANKARAGÜCÜ FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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