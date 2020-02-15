Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB canlı maç izle | beIN Sports

Süper Lig 'in 22. haftasında Fenerbahçe , Ankaragücü 'ne konuk oluyor. Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan ve zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu akşam başkent deplasmanında Ankaragücü'nü yenerek zirve ile arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemiyor. Diğer yandan küme düşme potasında bulunan Ankaragücü taraftarı önünde Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alarak potadan çıkmanın peşinde. İki takımın taraftarları da bu önemli maçı şifresiz izle mek için canlı yayın arayışı içinde. Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle mek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatım ı mynet.com'da bulabilirsiniz...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 15 Şubat 2020 Cumartesi 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan 3 isim; Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal tarafından uyarıldı.

Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak olan bu 3 isimle kritik toplantı yapan Yanal, ne olursa olsun sakin kalmalarını oyuncularına iletti. Süper Lig'de attığı 12 golle Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Kosovalı Vedat Muriç'i özellikle uyaran Yanal, derbi öncesinde bir problem yaşamak istemiyor.

MAÇ GÜNÜ | MATCH DAY



???? Süper Lig 22. Hafta

???? MKE Ankaragücü - Fenerbahçe

???? Eryaman Stadyumu

???? 15.02.2020

???? 20:00

???? beIN SPORTS

???? #SaldırAnkaragücü pic.twitter.com/yVKMVo11Ef — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) February 15, 2020

DEPLASMAN KABUSU! 18 PUAN...

Fenerbahçe’nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18’ini deplasmanda yaşadı.

???? MKE Ankaragücü

???? 15 Şubat Cumartesi

???? 20.00

???? Eryaman Stadyumu

???? #MKEAvFB pic.twitter.com/O8NQaPWrCG — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) February 14, 2020

102. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.