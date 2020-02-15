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Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB canlı maç izle | beIN Sports

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.02.2020 19:52 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe ile karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe şampiyonluk yarışından uzaklaşmamak için Ankaragücü deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor. Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da...

Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izle | FB canlı maç izle | beIN Sports

Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü'ne konuk oluyor. Ligde üst üste puan kayıpları yaşayan ve zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, bu akşam başkent deplasmanında Ankaragücü'nü yenerek zirve ile arasındaki puan farkının daha fazla açılmasını istemiyor. Diğer yandan küme düşme potasında bulunan Ankaragücü taraftarı önünde Fenerbahçe'den puan ya da puanlar alarak potadan çıkmanın peşinde. İki takımın taraftarları da bu önemli maçı şifresiz izlemek için canlı yayın arayışı içinde. Ankaragücü - Fenerbahçe maçı canlı izlemek için detaylar haberimizde. Ayrıca beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadelenin canlı anlatımı mynet.com'da bulabilirsiniz...

ANKARAGÜCÜ -FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 22. haftasında Ankaragücü, Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Bu akşam saat 20:00'da başlayacak mücadeleyi beIN Sports HD 1'den canlı izleyebilirsiniz.

ankaragücü-fenerbahçe-canlı-maç-izle

ANKARAGÜCÜ -FENERBAHÇE MAÇI İLK 11'LERİ

Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Alihan, Kulusic, Pinto, Lukasik, Sedat, Faty, Saba, Rodrigues, Michalak

Ankaragücü'nün yedekleri: Yiğit, Pazdan, Orkan, Atila Turan, Cebrail, Stanojevic, Rivas, Fatih, İlhan Parlak, Aydın Karabulut

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Dirar, Ozan, Gustavo, Deniz, Tolga, Kruse, Muriç

Fenerbahçe'nin yedekleri: Harun, Falette, Hasan Ali, Emre, Tolgay, Mehmet Ekici, Mevlüt, Ferdi, Zajc, Rami

ANKARAGÜCÜ - FENERBAHÇE MAÇI CANLI - TIKLA

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK RODRİGUES

Uzun bir süre sonra tam kadro sahaya çıkmaya hazırlanan Fenerbahçe'de MKE Ankaragücü maçı öncesi Gary Rodrigues'in sakatlığı üzüntü yaşattı.

Hasan Ali Kaldırım'ın tedavisinin tamamlanmasıyla eksik futbolcusu kalmayan sarı-lacivertli ekibin dünkü antrenmanında bu kez Rodrigues sakatlık geçirerek MKE Ankaragücü maçında oynama şansını kaçırdı.

FENERBAHÇE'DE DERBİ ÖNCESİ 'SARI' ALARMI

Fenerbahçe'de Luis Gustavo, Vedat Muric ve Altay Bayındır, MKE Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri halinde Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 22. haftasında Fenerbahçe, Ankaragücü deplasmanına konuk olacak. 15 Şubat 2020 Cumartesi 20.00'de Eryaman Stadyumu'nda oynanacak bu mücadele öncesinde Fenerbahçe'de alarm verildi. Sarı lacivertlilerde Galatasaray maçı öncesinde sarı kart sınırında bulunan 3 isim; Vedat Muriç, Luiz Gustavo ve Altay Bayındır, teknik direktör Ersun Yanal tarafından uyarıldı.

Ankaragücü maçında sarı kart görmeleri durumunda Galatasaray derbisini kaçıracak olan bu 3 isimle kritik toplantı yapan Yanal, ne olursa olsun sakin kalmalarını oyuncularına iletti. Süper Lig'de attığı 12 golle Fenerbahçe'nin gol yükünü çeken Kosovalı Vedat Muriç'i özellikle uyaran Yanal, derbi öncesinde bir problem yaşamak istemiyor.

DEPLASMAN KABUSU! 18 PUAN...

Fenerbahçe’nin bu sezonki deplasman performansı iç açıcı değil. Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 11 dış saha maçında 4 galibiyet alabilen sarı-lacivertliler, 3 kez berabere kalıp, 4 kez de yenildi. Bu sezon toplam 25 puan yitiren sarı-lacivertliler, bu kayıpların 18’ini deplasmanda yaşadı.

102. RANDEVU

Fenerbahçe ile MKE Ankaragücü, Süper Lig’de 102. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 101 maçta Fenerbahçe’nin galibiyet sayısında 64-10 gibi büyük bir üstünlüğü göze çarpıyor. Renktaşlar, 27 maçta ise eşitliği bozamadı. Fenerbahçe’nin ligde attığı 187 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 67 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul’da yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.

ankaragücü fenerbahçe maçı canlı izle

ANKARA'DAKİ MAÇLARDA FENERBAHÇE ÜSTÜN

İki takım ligde şimdiye dek Ankara’da 49 kez karşılaştı. Fenerbahçe, genel toplamdaki üstünlüğünü Ankara’daki maçlarda da göstererek, renktaşına galibiyet sayısında 27-6 üstünlük kurdu. İki ekip Ankara’daki 16 maçta da eşitliği bozamadı. Başkentte Fenerbahçe 83, MKE Ankaragücü 33 gol attı. Geçen sezon Ankara’da oynanan müsabaka 1-1 tamamlandı.

Öte yandan, iki takım arasında 2006-2007 sezonunda Ankara’da yapılması gereken lig maçı, başkent temsilcisinin cezası nedeniyle İzmir’de oynanmış ve gülen taraf 1-0’lık skorla Fenerbahçe olmuştu.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, MKE Ankaragücü karşısında en farklı skorlu galibiyetini 2010-2011 sezonunda İstanbul’da 6-0’lık skorla elde etti. MKE Ankaragücü ise Fenerbahçe karşısında ligde şimdiye dek en farklı galibiyetini geçen sezonun ilk yarısında İstanbul’da 3-1’lik skorla aldı.


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