Ankaragücü Galatasaray maçı şifresiz, canlı izlenir mi? Ankaragücü Galatasaray maçı kaç kaç? İşte canlı maç anlatımı!

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak yayınlanıyor. Ziraat Süper Lig'de şampiyonluk yarışı devam ederken Ankaragücü ile Galatasaray'ın heyecan dolu karşılaşması başladı. Karşılaşmanın hakemliğini Volkan Bayarslan, yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Volkan Ahmet Narinç üstlenecek. Peki Galatasaray Ankaragücü canlı nasıl izlenir? İşte canlı anlatım ile son durum...

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Ankaragücü Galatasaray maçı bugün (30 Mayıs 2023 Salı) saat 20.00'de başladı.

Maç, Eryaman Stadyumu'nda oynanıyor.

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana geliyor.

ANKARA GALATASARAY MAÇINDA 11'LER

Ankaragücü 11'ler: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Taylan Antalyalı, Diack, Zahid, Milson, Sowe

Galatasaray 11'ler: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇI CANLI, ŞİFRESİZ İZLENİR Mİ?

Ankaragücü Galatasaray maçı canlı olarak Bein Sports 1'de ekrana geliyor. Bu kanala erişemeyen vatandaşlar Mynet'in canlı maç anlatımı sayfasından anbean takip edebilirler.

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