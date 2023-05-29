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Ankaragücü ile Galatasaray 102. randevuda!

29.05.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacak Ankaragücü ile Galatasaray arasında geride kalan lig maçlarında sarı-kırmızılıların galibiyetlerde 63-19 üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Ankara'da oynanan maçlarda rakibine karşı 50 maçta galibiyet sayılarında 25-15 üstünlük kurdu.

Ankaragücü ile Galatasaray 102. randevuda!

MKE Ankaragücü ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde birbirlerine 102. kez rakip olacaklar.

Spor Toto Süper Lig'de 30 Mayıs Salı günü Eryaman Stadı'nda karşı karşıya gelecek iki takımın geride kalan 101 lig maçında Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.

Galatasaray, söz konusu 101 maçta başkent ekibine galibiyetlerde 63-19 üstünlük kurdu. İki takım arasında oynanan 19 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın ligde attığı 208 gole, başkentin sarı-lacivertli ekibi 88 golle karşılık verdi.

ANKARA'DAKİ MAÇLAR

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Galatasaray ile MKE Ankaragücü, lig tarihinde Ankara'da 50 kez karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, başkentteki maçlarda MKE Ankaragücü karşısında 24 galibiyet aldı. MKE Ankaragücü kendi sahasında Galatasaray'a karşı 15 galibiyet elde etti. Taraflar arasında Ankara'da oynanan 11 maç ise berabere bitti. Söz konusu 50 maçta Galatasaray'ın 79 golüne, MKE Ankaragücü 52 golle karşılık verdi.

Öte yandan Galatasaray, Eryaman Stadı'nda MKE Ankaragücü'ne karşı oynadığı 2 maçı da kaybetti. Sarı-kırmızılılar, başkentte MKE Ankaragücü karşısındaki son galibiyetini 10 Ağustos 2018'da Osmanlı Stadı'nda oynanan maçta 3-1'le almıştı.

EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER

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Galatasaray, MKE Ankaragücü karşısında lig tarihindeki en farklı galibiyetini 1992-1993 sezonunda Ankara'da 8-0'lık skorla elde etti.

MKE Ankaragücü ise Galatasaray karşısında ligde en farklı galibiyetini, 2009-2010 sezonunun ilk yarısında Ankara'da yapılan maçta 3-0'lık skorla aldı.

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