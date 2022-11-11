Ankaragücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı! Başkentte kazanan çıkmadı

Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Ankaragücü sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.
İki ekibin de mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmada ilk şut karşılaşmanın 3. dakikasında Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Taylan Antalyalı'dan geldi. Antalyalı şansını deniyor ancak top savunmadan geri döndü.
Dakikalar 10'u gösterdiğinde Trabzonspor Abdülkadir ile bir şans yakaladı. Sol kanattan Hamsik’in ortasında arka direkte Abdülkadir’in şutunda top kaleci Bahadır’da kaldı.
Mücadelenin 19. dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı’nın şutu üstten auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, goller ikinci yarıda geldi. Dakikalar 70'i gösterirken Bardhi yerden gelen ortada başarılı bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti.
Ankaragücü'nün bu gole yanıtı ise 4 dakika sonra geldi. 72. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekipte topun başına geçen Tolga Ciğerci takımının beraberlik golünü kaydetti.
Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankaragücü ise Antalyaspor'a konuk olacak.