Ankaragücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı! Başkentte kazanan çıkmadı

Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Ankaragücü sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.

İLK ŞUT EV SAHİBİ EKİPTEN

İki ekibin de mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmada ilk şut karşılaşmanın 3. dakikasında Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Taylan Antalyalı'dan geldi. Antalyalı şansını deniyor ancak top savunmadan geri döndü.

ABDÜLKADİR İLE GOLE YAKLAŞTI!

Dakikalar 10'u gösterdiğinde Trabzonspor Abdülkadir ile bir şans yakaladı. Sol kanattan Hamsik’in ortasında arka direkte Abdülkadir’in şutunda top kaleci Bahadır’da kaldı.

AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ!

Mücadelenin 19. dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı’nın şutu üstten auta gitti.

GOL PERDESİ 70. DAKİKADA AÇILDI!

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, goller ikinci yarıda geldi. Dakikalar 70'i gösterirken Bardhi yerden gelen ortada başarılı bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

YANIT 4 DAKİKA SONRA GELDİ!

Ankaragücü'nün bu gole yanıtı ise 4 dakika sonra geldi. 72. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekipte topun başına geçen Tolga Ciğerci takımının beraberlik golünü kaydetti.

HAFTAYA DERBİ!

Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankaragücü ise Antalyaspor'a konuk olacak.



