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Ankaragücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı! Başkentte kazanan çıkmadı

11.11.2022 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. 14. hafta karşılaşmasında son şampiyon Trabzonspor deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmış oldu. İşte detaylar...

Ankaragücü ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı! Başkentte kazanan çıkmadı

Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın açılış mücadelesinde Ankaragücü sahasında son şampiyon Trabzonspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlanırken puanlar da paylaşılmış oldu.

İLK ŞUT EV SAHİBİ EKİPTEN

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İki ekibin de mutlak 3 puan için çıktığı karşılaşmada ilk şut karşılaşmanın 3. dakikasında Ankaragücü'nün tecrübeli oyuncusu Taylan Antalyalı'dan geldi. Antalyalı şansını deniyor ancak top savunmadan geri döndü.

ABDÜLKADİR İLE GOLE YAKLAŞTI!

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Dakikalar 10'u gösterdiğinde Trabzonspor Abdülkadir ile bir şans yakaladı. Sol kanattan Hamsik’in ortasında arka direkte Abdülkadir’in şutunda top kaleci Bahadır’da kaldı.

AZ FARKLA DIŞARI GİTTİ!

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Mücadelenin 19. dakikada Bardhi’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Bahadır’ın uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Eren Elmalı’nın şutu üstten auta gitti.

GOL PERDESİ 70. DAKİKADA AÇILDI!

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Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlanırken, goller ikinci yarıda geldi. Dakikalar 70'i gösterirken Bardhi yerden gelen ortada başarılı bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

YANIT 4 DAKİKA SONRA GELDİ!

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Ankaragücü'nün bu gole yanıtı ise 4 dakika sonra geldi. 72. dakikada penaltı kazanan ev sahibi ekipte topun başına geçen Tolga Ciğerci takımının beraberlik golünü kaydetti.

HAFTAYA DERBİ!

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Trabzonspor Süper Lig'in 15. haftasında sahasında ezeli rakiplerinden Fenerbahçe'yi konuk edecek. Ankaragücü ise Antalyaspor'a konuk olacak.


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