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Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının başka bir şehirde oynanacağını açıkladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 03.12.2018 16:24 | Son Güncelleme

Ankaragücü, Başakşehir ile Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında oynayacakları karşılaşmanın Yenikent Stadı'nda oynanamayacağını açıkladı. Başkent temsilcisi, TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent Stadyumu zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığını rapor etmesi nedeniyle Başakşehir maçının başka bir statta oynanacağını açıkladı.

Ankaragücü, Medipol Başakşehir maçının başka bir şehirde oynanacağını açıkladı

Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'de 10 Aralık'ta Medipol Başakşehir ile yapacakları maçın Ankara dışında oynanacağını açıkladı.

Kulüp, daha önce Yenikent Stadyumu'nda oynanması planlanan karşılaşmanın, saha zemininin elverişli olmaması nedeniyle başka bir şehre alındığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Başakşehir FK ile 12.10.2018 tarihinde (Pazartesi) günü saat 20:00’da oynayacağımız müsabakanın yeri Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Yenikent Stadyumu olarak ilan edilmişti.

Ancak TFF tarafından görevlendirilen yetkililerin Yenikent Stadyumu’nda yaptığı denetimler neticesinde saha zemininin futbol müsabakası oynamaya elverişli olmadığı rapor edilmiştir.

TFF, konuyu değerlendirmiş Yenikent Stadyumu’nda saha zemininin elverişli olmadığını gerekçe göstererek müsabakanın ilan edilen tarihte Yenikent Stadyumu’nda oynanamayacağını tarafımıza bildirmiştir.

Bu nedenle İstanbul Başakşehir FK ile yapacağımız müsabaka başka bir şehirde oynanacaktır. Müsabakanın oynanacağı şehir ile ilgili açıklamamız daha sonra yapılacaktır."

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