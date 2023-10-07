Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu hızlı başladı! Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle ayrıldılar

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibinin gollerini 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda kaydetti.
Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'ın yerine gelen Emre Belözoğlu yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İlk maçından galibiyetle ayrılan Belözoğlu alkışları topladı.
Bu sezon 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Ankaragücü'nün 6 puanı bulunuyordu. İki haftadır kazanamayan Kayserispor ise 10 puana sahipti.