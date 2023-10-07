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  4. Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu hızlı başladı! Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle ayrıldılar

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu hızlı başladı! Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle ayrıldılar

07.10.2023 17:56 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında MKE Ankaragücü, Kayserispor’u ağırladı. Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun ilk maçına çıktığı mücadele izleyenlerin dikkatini çekti. Sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrılan Ankaragücü bu sonuçta birlikte moral buldu.

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu hızlı başladı! Kayserispor karşısında 3 puanı 3 golle ayrıldılar
Garry Rodrigues

Garry Rodrigues

YBA Yeşil Burun Adaları
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: MKE Ankaragücü
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında MKE Ankaragücü ile Mondihome Kayserispor karşı karşıya geldi. Emre Belözoğlu'nun takımı Ankaragücü, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Başkent ekibinin gollerini 49. dakikada Garry Rodrigues, 52. dakikada Rijad Bajic ve 89. dakikada Federico Macheda kaydetti.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN İLK MAÇTA İLK GALİBİYET

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Ankaragücü'nde Tolunay Kafkas'ın yerine gelen Emre Belözoğlu yeni takımıyla ilk maçına çıktı. İlk maçından galibiyetle ayrılan Belözoğlu alkışları topladı.

Bu sezon 3 beraberlik, 1 galibiyet alan Ankaragücü'nün 6 puanı bulunuyordu. İki haftadır kazanamayan Kayserispor ise 10 puana sahipti.

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