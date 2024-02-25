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Ankaragücü'nde sürpriz Emre Belözoğlu gelişmesi! İstifa edeceğini açıklamıştı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.02.2024 16:51
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Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'a 3-2 mağlup olan Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu maç sonunda yaptığı açıklamada, "Akşam başkanla konuşup gerekeni yapacağım. Bu anlamda kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullanmıştı. Ankaragücü cephesinden Emre Belözoğlu'nun istifasına olumlu sonuç çıkmadı.

Ankaragücü'nde sürpriz Emre Belözoğlu gelişmesi! İstifa edeceğini açıklamıştı...

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifası kabul edilmedi. Bir süredir ligde kötü performans sergileyen başkent ekibinde yaşanan bu gelişme sosyal medyada sürpriz olarak nitelendirildi.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

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Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali vermişti. Emre Belözoğlu açıklamasında, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

KABUL EDİLMEDİ

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An itibarıyla Emre Belözoğlu'nun istifası Ankaragücü yönetimi tarafından kabul görmedi. Emre Belözoğlu takımıyla birlikte antrenmanlara devam ediyor.

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Emre Belözoğlu ankaragücü Süper Lig ligde süper li da,
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