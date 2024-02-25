Ankaragücü'nde sürpriz Emre Belözoğlu gelişmesi! İstifa edeceğini açıklamıştı...

Ankaragücü'nde Emre Belözoğlu'nun istifası kabul edilmedi. Bir süredir ligde kötü performans sergileyen başkent ekibinde yaşanan bu gelişme sosyal medyada sürpriz olarak nitelendirildi.

İSTİFA SİNYALİ VERMİŞTİ

Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, istifa sinyali vermişti. Emre Belözoğlu açıklamasında, "Analiz yapacak bir şey yok. İlk yarıda planlara uygun davranan ikinci yarıda tamamen kontrol dışı bir durum. Başkanımızla konuşup gereğini yapacağım. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu akşam kendisiyle görüşüp gerekeni yapacağım." ifadelerini kullanmıştı.

KABUL EDİLMEDİ

An itibarıyla Emre Belözoğlu'nun istifası Ankaragücü yönetimi tarafından kabul görmedi. Emre Belözoğlu takımıyla birlikte antrenmanlara devam ediyor.





