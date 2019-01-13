Süper Lig'de flaş istifa

Ajansspor'un haberine g\u00f6re; S\u00fcper Lig'in orta s\u0131ralar\u0131nda m\u00fccadele eden Ankarag\u00fcc\u00fc\u2019nde transfer tahtas\u0131 a\u00e7\u0131lmad\u0131\u011f\u0131 i\u00e7in teknik direkt\u00f6r Bayram Bekta\u015f g\u00f6revinden istifa etti.\nAYRINTILAR B\u0130RAZDANPARTNER\u00d6nce \u00e7\u0131r\u0131l\u00e7\u0131plak denize girdi sonra da...''Transferin a\u00e7\u0131lmas\u0131n\u0131 bekliyoruz''Ankarag\u00fcc\u00fc y\u00f6netiminde ayr\u0131l\u0131k
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