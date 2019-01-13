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Süper Lig'de flaş istifa

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 13.01.2019 16:01 | Son Güncelleme

Ankaragücü’nde transfer tahtası açılmadığı için Teknik Direktör Bayram Bektaş görevinden istifa etti.

Süper Lig'de flaş istifa

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig'in orta sıralarında mücadele eden Ankaragücü’nde transfer tahtası açılmadığı için teknik direktör Bayram Bektaş görevinden istifa etti.

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''Transferin açılmasını bekliyoruz''''Transferin açılmasını bekliyoruz''
Ankaragücü yönetiminde ayrılıkAnkaragücü yönetiminde ayrılık
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ankaragücü Bayram Bektaş

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