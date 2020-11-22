Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor

MKE Ankaragücü’nde yönetim kurulu, teknik direktör Fuat Çapa ile ilk görüşmenin ardından bugün tekrar toplandı.
Çapa ile yolların ayrılma kararı alındığı toplantı sonrası tecrübeli teknik adam Ankara’ya çağrıldı. Yarın Ankara’ya gelecek olan Çapa ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedileceği öğrenildi.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe Beko'nun bileği bükülmüyor!
Galatasaray'a dev transfer çalımı!
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile kazandı!
Falcao'nun yerine dünya yıldızı geliyor!
Fenerbahçe'de derbi öncesi büyük şok!
Dorukhan'dan F.Bahçe maçı öncesi flaş mesaj!
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüleri
Haaland'tan hat-trick şov
Juventus Ronaldo ile kazandı
Ozan Schalke, evinde yine kaybetti!
Karagümrük ve Sivasspor puanları paylaştı
Denizlispor Başkanı koronavirüse yakalandı
Trabzonspor'da hedef galibiyet
Okuyucu Yorumları 0 yorum