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Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 22.11.2020 21:35 | Son Güncelleme

MKE Ankaragücü’nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor.

Ankaragücü'nde teknik direktör Fuat Çapa ile yollar ayrılıyor

MKE Ankaragücü’nde yönetim kurulu, teknik direktör Fuat Çapa ile ilk görüşmenin ardından bugün tekrar toplandı.

Çapa ile yolların ayrılma kararı alındığı toplantı sonrası tecrübeli teknik adam Ankara’ya çağrıldı. Yarın Ankara’ya gelecek olan Çapa ile sözleşmenin karşılıklı olarak feshedileceği öğrenildi.
MKE Ankaragücü, teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde çıktığı 8 maçta 2 beraberlik, 6 da mağlubiyet aldı.

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