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Ankaragücü'nden açıklama geldi: "Adı geçen şahıslar personelimiz değil"

13.12.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Ankaragücü'nden yapılan açıklamada PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli girdiğini açıkladı. İşte detaylar...

Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli girdiğini açıkladı. Açıklamada TFF'ye başvuru yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır.

Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır."


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