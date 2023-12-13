Ankaragücü'nden açıklama geldi: "Adı geçen şahıslar personelimiz değil"

Ankaragücü Kulübü, PFDK'ya sevk edilen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahısların kulüp personeli olmadığını ve iki ismin maça biletli girdiğini açıkladı. Açıklamada TFF'ye başvuru yapılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"11.12.2023 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor A.Ş. müsabakası sonrasında yaşanan olaylar sonunda, PFDK sevklerinde adı geçen Ş.Y.Ş. ve K.Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp müsabakaya biletli olarak giriş yapmıştır.

Konuyla ilgili oluşan yanlış algının düzeltilmesi amacıyla TFF kurullarına gerekli başvurular yapılacaktır."

Ankaragücü'nden açıklama:



"PFDK sevklerinde adı geçen S.Y.Ş. ve K. Ç. isimli şahıslar kulübümüzün personeli olmayıp, maça biletli olarak giriş yapmışlardır" https://t.co/wCHp2RFzsv — Mynet Spor (@mynetspor) December 13, 2023







