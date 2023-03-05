Ankaragücü'nün yıldız ismi Marlon, Beşiktaş karşısında son maçına çıkıyor! "Annem kanser ayrılmak istiyorum"

Süper Lig'de mücadele eden Başkent ekibi Ankaragücü bir futbolcusuyla vedaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekipte daha önce Karadeniz ekibi Trabzonspor'da da forma giymiş olan Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon Beşiktaş karşısında oynanacak mücadelede son kez sahaya çıkacak.

SEBEBİ SONRADAN ÖĞRENİLDİ!

Marlon'un ayrılık talebinin nedeni ise sonradan ortaya çıktı. Ajansspor'un haberine göre, Ankaragücü yönetimiyle bir araya geldi. Annesinin kanser tedavisi gördüğünün ve durumunun ciddi olduğunu açıklayan Brezilyalı, yönetimden izin talep ederek, ülkesine dönüp kariyerine orada devam etmek istediğini ayrıca bu şekilde annesinin yanında olacağını bildirdi.

CRUZEIRO İLE ANLAŞTI

Ankaragücü'ne ayrılık talebini ileten Marlon, Brezilya Ligi ekiplerinden Cruzeiro ile anlaştığını, annesi için ülkesine dönüp, Cruzeiro'da forma giyeceğini söyledi.

15 MAÇTA 2 ASİST

Sezon başında Fluminense'den bedelsiz olarak MKE Ankaragücü'ne imza atan 25 yaşındaki sol bek, 15 resmi müsabakada görev aldı. 2 kez takım arkadaşlarına gol pası veren Marlon, 2 maçta sarı kart gördü. 1 müsabakada ise ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

