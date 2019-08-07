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Ankaragücü Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

MKE ANKARAGÜCÜ HABERLERİ  | 07.08.2019 17:05 | Son Güncelleme

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren MKE Ankaragücü, Ricardo Faty ile anlaştı.

Ankaragücü Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon kadrosunda bulunan Ricardo Faty ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Türkiye'yi ve Ankara'yı çok sevdiğini belirten Ricardo Faty, "Sahalara dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Güzel ve başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.

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