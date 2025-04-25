Ankaragücü taraftarına ceza!

Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ankaragücü'ne Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca misafir tribünde bulunan Ankaragücü taraftarlarının bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Manisa FK maçında tribünde yer alan Ankaragücü taraftarları gelecek hafta oynanacak Keçiörengücü maçında tribünde yer alamayacak.

SEDAT BAYRAK'A DA CEZA!

Görevden teknik direktör Mesut Bakkal ile ayrılan yardımcı hoca Sedat Bayrak'a ise 4. hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç ceza verildi.