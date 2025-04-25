SPOR

77
72
51
50
49
48
42
42
42
40
40
40
37
37
34
34
31
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Ankaragücü taraftarına ceza!

Ankaragücü taraftarına ceza!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
25.04.2025 12:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) Ankaragücü taraftarına çirkin ve kötü tezahüratları nedeniyle bloke cezası verdi.

Ankaragücü taraftarına ceza!

Manisa FK ile deplasmanda oynanan maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ya sevk edilen Ankaragücü'ne Futbol Disiplin Talimatı'nın 53/3. maddesi uyarınca misafir tribünde bulunan Ankaragücü taraftarlarının bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi. Manisa FK maçında tribünde yer alan Ankaragücü taraftarları gelecek hafta oynanacak Keçiörengücü maçında tribünde yer alamayacak.

SEDAT BAYRAK'A DA CEZA!

Görevden teknik direktör Mesut Bakkal ile ayrılan yardımcı hoca Sedat Bayrak'a ise 4. hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç ceza verildi.

Canlı Skor

Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! PFDK...Selçuk İnan Fenerbahçe maçında yok! PFDK...
Premier Lig devinden Süper Lig çıkarması! Premier Lig devinden Süper Lig çıkarması!
Anahtar Kelimeler:
spor Süper Lig ankaragücü futbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

‘CHP kulislerinde konuşuluyor’ diyerek Ekrem İmamoğlu’nun tahliye edileceği tarihi açıkladı!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

"Eli kulağında" diyerek uyardı: 7'nin üzerinde deprem olacak!

Galatasaray o Türk yıldızı getiriyor!

Galatasaray o Türk yıldızı getiriyor!

Fenerbahçe'den yıldız golcüye servet!

Fenerbahçe'den yıldız golcüye servet!

Premier Lig devinden Süper Lig çıkarması!

Premier Lig devinden Süper Lig çıkarması!

Beşiktaş'ta sürpriz aday! Resmen açıklandı

Beşiktaş'ta sürpriz aday! Resmen açıklandı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

Mynet kullanıcılarına özel! Geri ödeme yok, kolay ve hızlı başvuru...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

Camper'ın en çok satan modeli! Kısa süreliğine indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.