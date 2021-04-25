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Ankaraspor TFF 2. Lig'e düştü!

25.04.2021 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Ankaraspor'un, Bandırmaspor'u 3-2 yenmesine rağmen normal sezonun bitimine iki hafta kala küme düşmesi kesinleşti.

Ankaraspor TFF 2. Lig'e düştü!

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala tüm maçlar aynı saatte başladı. TFF 1. Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Ankaraspor, Menemenspor'un Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Adana Demirspor, 64 puanla averajla liderliğe yükseldi. Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puanda takipte.

İşte maçların sonuçları:

Akhisarspor-Altay: 2-0
Menemenspor-Eskişehirspor: 2-1
Altınordu-Giresunspor:0-0
Tuzlaspor-A. Demirspor: 0-3
Ankaraspor-Bandırmaspor: 3-2
Boluspor-Samsunspor: 0-2
Bursaspor-İstanbulspor: 1-2
Adanaspor-Ümraniyespor: 0-2
Balıkesirspor-A. Keçiörengücü: 1-2

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ADANA DEMIR SPOR lige hoşgeldin simdiden.
3. düşen takim da akhisarspor olacak.
çok zekisin sen ya.baya baya hemde.

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