Ankaraspor TFF 2. Lig'e düştü!

TFF 1. Lig'de bitime 3 hafta kala tüm maçlar aynı saatte başladı. TFF 1. Lig'in 32'nci haftasında sahasında Bandırmaspor'u 3-2 mağlup eden Ankaraspor, Menemenspor'un Eskişehirspor'u 2-1 mağlup etmesinin ardından lige veda eden ikinci takım oldu.

Adana Demirspor, 64 puanla averajla liderliğe yükseldi. Giresunspor ve Samsunspor ise aynı puanda takipte.

İşte maçların sonuçları:

Akhisarspor-Altay: 2-0

Menemenspor-Eskişehirspor: 2-1

Altınordu-Giresunspor:0-0

Tuzlaspor-A. Demirspor: 0-3

Ankaraspor-Bandırmaspor: 3-2

Boluspor-Samsunspor: 0-2

Bursaspor-İstanbulspor: 1-2

Adanaspor-Ümraniyespor: 0-2

Balıkesirspor-A. Keçiörengücü: 1-2

