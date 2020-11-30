Anksiyeteye neden olan 8 alışkanlık! Günlük hayatta yapılanların aksiyeteye neden olduğunu biliyor muydunuz?

Kaygı belirli bir seviyede tutulduğunda aslında beyni uyaran ve uyandıran en güzel tetikleyicidir. Karar verme süresini kısaltır ve beynin strese karşı tepki vermesine yardımcı olur. Peki gün içinde yaptığınız ve anksiyete seviyesini yükselten alışkanlıklar nelerdir? Sizler için derledik...

HER ŞEYİ KONTROL ETMEYE ÇALIŞMAK

‘Kendi tırnağın varsa kaşınırsın’ modundaysanız ve bir işin olması için kendinizi adeta heba ediyorsanız anksiyete krizlerine zemin hazırlıyor olabilirsiniz. Çünkü hayatınızdaki her şeyi kontrol edemezsiniz ne yazık ki bu hiçbir zaman mümkün değildir. Hayatın olağan akışı içinde sizin boyunuzu aşan birçok olay olabilir. Bu nedenle birilerine güvenmeyi ve işleri onlara bırakmayı denemelisiniz. Etrafınızdaki insanlardan yardım alma konusunda çekinceleriniz varsa bu ruh halinden sıyrılmayı deneyin. O zaman işlerin ne kadar kolaylaştığına siz bile şaşıracaksınız.

HERKESİ MEMNUN ETMEYE ÇALIŞMAK

‘Elalem ne der?’ toplumu olduğumuzu biliyoruz. Ne yaparsanız yapın herkesi memnun edemeyeceğinizi unutmayın. Yaptığınız bir hareket birilerini memnun ederken birilerini de mutlaka mutsuz edecektir. Herkesi mutlu etmeye uğraşmak yorucu ve bunaltıcı bir eylemdir. Bu durum devam ettiği sürece kendinizi labirente sıkışmış fare gibi hissedeceksiniz.