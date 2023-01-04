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Anlam zıt anlamlısı nedir? Anlam kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

04.01.2023 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili birçok farklı dillerle etkileşim hâlinde gelişimini sürdürmüştür. Bu gelişim sırasında bazı kelimeler dilimize geçmiş ve sözlüğe eklenmiştir. Bazı kelimeler ise Türkçe kökenlidir. Anlam kelimesi de Türkçe kökenli bir kelimedir. Dil Devrimi sırasında türetilen bu kelime mana kelimesinin karşılığıdır. Eş anlamlılara da sahip olan ve mana kelimesinin Türkçe karşılığı olan anlam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam zıt anlamlısı nedir? Anlam kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Anla-" fiilinden Yeni Türkçe "+Im" ekiyle türetilmiştir. Dil Devrimi zamanında türetilen anlam kelimesi Arapça kökenli olan mana kelimesine karşılık olarak üretilmiştir. Anlam kelimesi hem yazı hem de konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Anlam kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Türk Dil Kuruma göre anlam kelimesinin anlamı şu şekildedir:

  • Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne
  • Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey
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Anlam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam olarak birbiriyle tamamen farklı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilmektedir. Bir diğer adı karşıt anlamlı kelimeler olarak da bilinen zıt anlamlı kelimeler birbiri ile çelişen kelimelerdir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunduğu gibi bazı kelimelerin de zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bunlardan biri de anlam kelimesidir. Anlam kelimesinin zıt anlamı yoktur.

Kelimelerin birbirleriyle zıt olabilmesi için hem aynı görevde kullanılmalı hem de birbirlerini tam olarak karşıt anlamda tamamlamalıdır. Türkçede zıt anlamlılık daha dar bir kapsam alanına sahiptir ve hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Genellikle vasıf bildiren ya da nitelik ve nicelik belirten kelimelerin zıt anlamlısı bulunur.

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Anlamın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamın zıt anlamlısı olan bir sözcük bulunmamaktadır. Bu nedenle anlam zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler veremeyiz. Anlam kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Bana verdiği hediyenin anlamını kimse bilmiyordu
  • Türkçede bazı kelimelerin birden fazla anlamı vardır
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