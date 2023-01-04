Anlam zıt anlamlısı nedir? Anlam kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlam kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Anla-" fiilinden Yeni Türkçe "+Im" ekiyle türetilmiştir. Dil Devrimi zamanında türetilen anlam kelimesi Arapça kökenli olan mana kelimesine karşılık olarak üretilmiştir. Anlam kelimesi hem yazı hem de konuşma dilinde sıklıkla kullanılmaktadır. Anlam kelimesinin kullanım alanı oldukça geniştir. Türk Dil Kuruma göre anlam kelimesinin anlamı şu şekildedir:

Bir kelimeden, bir sözden, bir davranış veya olgudan anlaşılan şey, bunların hatırlattığı düşünce veya nesne

Bir önermenin, bir tasarının, bir düşüncenin veya eserin anlatmak istediği şey

Anlam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Anlam olarak birbiriyle tamamen farklı olan kelimelere zıt anlamlı kelimeler adı verilmektedir. Bir diğer adı karşıt anlamlı kelimeler olarak da bilinen zıt anlamlı kelimeler birbiri ile çelişen kelimelerdir. Türkçede bazı kelimelerin zıt anlamlısı bulunduğu gibi bazı kelimelerin de zıt anlamlısı bulunmamaktadır. Bunlardan biri de anlam kelimesidir. Anlam kelimesinin zıt anlamı yoktur.

Kelimelerin birbirleriyle zıt olabilmesi için hem aynı görevde kullanılmalı hem de birbirlerini tam olarak karşıt anlamda tamamlamalıdır. Türkçede zıt anlamlılık daha dar bir kapsam alanına sahiptir ve hemen hemen her kelimenin zıt anlamlısı yoktur. Genellikle vasıf bildiren ya da nitelik ve nicelik belirten kelimelerin zıt anlamlısı bulunur.

Anlamın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamın zıt anlamlısı olan bir sözcük bulunmamaktadır. Bu nedenle anlam zıt anlamlısı kelimelerle örnek cümleler veremeyiz. Anlam kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse: