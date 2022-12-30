Azami zıt anlamlısı nedir? Azaminin zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Azami sözcüğü dilimizde çok sık kullanılan kelimelerden biridir. Bu sözcük dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça “ˁẓm” kökünden gelen “aˁẓam” kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin birden fazla anlamı mevcuttur. Bu anlamlar aşağıdaki gibidir:

(Sıfat) En üst seviye, en çok, en fazla, en büyük, maksimal, maksimum

(Sıfat, matematik) Maksimum

Azami sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla sıfat görevini görür. Bir sözcüğün zıt anlamlı olabilmesi için nicelik ya da nitelik özelliklerine sahip olması gerekmektedir. Yani bir sözcük cümle içerisinde zarf ya da sıfat göreviyle bulunuyorsa o sözcüğün zıt anlamlı olduğundan bahsedilebilir. Bu bağlamda azaminin zıt anlamlısı olan sözcük vardır. Ancak her sıfat ya da zarf görevinde kullanılan ya da nitelik ve nicelik bildiren her kelimenin zıt anlamlısı vardır diye bir kuraldan söz edemeyiz.

Azami kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Azami sözcüğü günlük hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkan sözcükler arasındadır. Özellikle trafik ile alakalı konularda bu sözcük çok sık geçer. Trafikte azami yani maksimum hızı ifade ederken bu sözcükten faydalanılır. Bu sözcük kadar zıt anlamlısı da çok sık kullanılmaktadır. İki sözcüğün birbirinin zıddı olabilmesi için aynı anlam niteliklerini taşımaları gerekmektedir.

Birbirinin tam aksini ifade eden sözcükler zıt yani karşıt anlamlı olarak bilinir. İki sözcüğün birbirinin zıddı olması demek o sözcüklerin birbirleriyle çelişkili nitelikler barındırması anlamına gelir. Azami sözcüğü karşıt anlama sahip sözcüklerden biridir. Azami kelimesinin zıt anlamı olan sözcük:

Asgari

Asgari sözcüğü azami zıt anlamlısı bir kelimedir. Yani “en küçük, minimum, en az” manalarını taşır. Hem azami hem de asgari sözcükleri günlük konuşma dilinde çok sık kullanılmaktadır.

Azaminin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Birbiriyle mana açısından çelişen sözcükler zıt anlamlı olarak tabir edilmektedir. Azaminin zıt anlamlısı olan sözcükle ilgili bazı örnek cümleler kurmak gerekirse: