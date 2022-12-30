Aydınlık zıt anlamlısı nedir? Aydınlık zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Aydınlık kelimesi günlük hayatımızda birçok farklı alanda karşımıza çıkar. Türk Dil Kurumuna göre bu kelime birden fazla manaya sahiptir. Bu manalar şu şekildedir;

(İsim) Herhangi bir alanı aydınlatan güç, ışık

(İsim) Bir yapının dışarıya pencere açılamayan oda ya da bölümlerinin ışık alması için damdan yere kadar yere kadar açılan boşluk

(Sıfat) Işıklı, ışık alan yer

(Sıfat/Mecaz) Kolay açıklanacak seviyede olan

(Sıfat/Mecaz) Temiz, pak, yalın, saf, kötülükten uzak

Aydınlık sözcüğü ile oluşan yalnızca bir tane birleşik kelime mevcuttur. O da “aydınlıkölçer” kelimesidir.

Aydınlık kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Bir kelimenin ifade ettiği kavramın karşıtını anlatan sözcükler zıt anlamlı olarak tanımlanır. Bir kelimenin zıt anlamlısını o kelimenin cümle içinde kazandığı mana ortaya çıkarır. Sözcükler arasındaki zıtlık cümledeki kullanım amacına göre farklılık gösterebilir. Türkçemizde her kelimenin karşıt anlamlısı yoktur. Aydınlık sözcüğünün karşıt anlamlısı vardır. Bu bağlamda aydınlığın zıt anlamlısı olan sözcük:

Karanlık

Karanlık kelimesi aydınlık sözcüğünün tam tersini ifade ettiği için zıt anlamlısı olarak kabul edilmektedir. Birçok kişi sıfat yapım eki (-lı / -sız) veya olumsuzluk eki (-mA) alan kelimeleri zıt anlamlı olarak kullanmaktadır. Bu ekleri almış olan sözcüklerin zıt anlamlı olarak kullanımı doğru değildir.

Aydınlık kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Mana açısından birbirinin tam aksini anlatan sözcükler karşıt anlamlı olarak bilinir. Aydınlık sözcüğün kendisi kadar zıt anlamlı karşılığı da çok sık kullanılır. Her sözcüğün zıt anlamlısı olmamasına rağmen aydınlık zıt anlamlısı olan bir sözcük vardır. Aydınlık kelimesinin zıt anlamı olan sözcükle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse: