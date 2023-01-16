Anlaşma sağlandı! Aboubakar İstanbul'a geliyor! İşte sözleşmesindeki tüm detaylar...

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst’un, Manchester United’a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş’ta gündem Vincent Aboubakar. Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi. Beşiktaş’a gelmek isteyen Aboubakar’ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor. Ardından İstanbul’a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş’a imzayı atacak.

FENERBAHÇE İSTEDİ

Fenerbahçe'nin de çok istediği oyuncuların başında gelen Aboubakar, sarı-lacivertlilerin teklifine teşekkür edip Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Aboubakar'a yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

GALATASARAY BEKLEMEDE

İsviçreli golcü Seferovic ile yollarını ayırması planlanan Galatasaray'da gündeme Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright gelmişti. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, bu hafta içerisinde Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'da bir araya geleceği ve pazarlıkların gerçekleştirileceği ifade edildi.



