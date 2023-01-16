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Anlaşma sağlandı! Aboubakar İstanbul'a geliyor! İşte sözleşmesindeki tüm detaylar...

16.01.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş, prensip anlaşmasına vardığı Aboubakar için geri sayıma geçti. Al Nassr ile sözleşmesini birkaç gün içinde feshetmesi beklenen Kamerunlu golcü, ardından İstanbul’a gelecek ve siyah-beyazlılar için sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak. Yıldız oyuncunun Beşiktaş ile her konuda anlaştığı ve sözleşme detaylarının da belli olduğu ortaya çıktı.

Anlaşma sağlandı! Aboubakar İstanbul'a geliyor! İşte sözleşmesindeki tüm detaylar...

Hollandalı futbolcu Wout Weghorst’un, Manchester United’a transfer olmasıyla hücum hattına takviye yapma zorunluluğu doğan Beşiktaş’ta gündem Vincent Aboubakar. Siyah-beyazlı takım, 30 yaşındaki futbolcu için adeta saatleri sayıyor.

SAĞLIK KONTROLLERİNDEN GEÇECEK

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Kara Kartal, Kamerunlu oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı. Ancak golcü oyuncu, kulübü Al Nassr ile henüz sözleşmesini feshetmedi. Beşiktaş’a gelmek isteyen Aboubakar’ın, Arabistan ekibiyle mukavelesini birkaç gün içinde sonlandırması bekleniyor. Ardından İstanbul’a gelecek olan başarılı futbolcu, sağlık kontrollerinden geçecek ve 3. dönemi için Beşiktaş’a imzayı atacak.

FENERBAHÇE İSTEDİ

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Fenerbahçe'nin de çok istediği oyuncuların başında gelen Aboubakar, sarı-lacivertlilerin teklifine teşekkür edip Beşiktaş ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar Aboubakar'a yıllık 2.8 milyon Euro garanti ücret ödeyecek.

GALATASARAY BEKLEMEDE

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İsviçreli golcü Seferovic ile yollarını ayırması planlanan Galatasaray'da gündeme Fraport TAV Antalyaspor'un yıldızı Haji Wright gelmişti. Galatasaray Başkan Vekili Erden Timur'un, bu hafta içerisinde Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ile İstanbul'da bir araya geleceği ve pazarlıkların gerçekleştirileceği ifade edildi.


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