Anlaşma sağlandı! Galatasaray ve Adana Demirspor'un eski yıldızı Henry Onyekuru geri dönüyor... İşte yeni takımı

Suudi Arabistan’ın Al Fayha takımında forma giyen ve sözleşmesi sona eren Henry Onyekuru’nun Türkiye’ye geri dönebileceği belirtildi. Nijeryalı futbolcunun, Süper Lig’den bir ekiple anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

GALATASARAY VE A. DEMİRSPOR'DA OYNADI

Onyekuru, Türkiye’de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giydi. Galatasaray’da 71 maçta 22 gol ve 12 asistlik performans sergileyen yıldız oyuncu, Adana Demirspor’da ise 30 maçta 8 gol ve 3 asist katkısı sağladı.

SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Ajansspor’un haberine göre, Süper Lig’in yeni ekiplerinden Gençlerbirliği, Henry Onyekuru’ya resmi transfer teklifi yaptı ve oyuncuyla büyük ölçüde anlaşma sağladı.

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sakatlık nedeniyle sadece 4 resmi maçta forma giyebilen Onyekuru, bu maçlarda skor üretemedi.