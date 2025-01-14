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Anlaşma sağlandı! Transfer döneminin ilk transferi Fenerbahçe'den... Resmi açıklama an meselesi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
14.01.2025 11:11
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Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başlarken Fenerbahçe'den ilk hamle geldi. Sarı-Lacivertliler savunma bölgesine takviye yapmak isterken sürpriz bir isimde mutlu sona ulaşıldı. İşte detaylar...

Anlaşma sağlandı! Transfer döneminin ilk transferi Fenerbahçe'den... Resmi açıklama an meselesi!
Tuta

Tuta

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
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Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ilk hamlesini yapmaya oldukça yakın. Sarı-Lacivertliler savunma bölgesine takviye yapmak isterken sürpriz bir isimde mutlu sona ulaşıldı.

Sarı-Lacivertliler 25 yaşındaki stoper Tuta için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

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Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.

1.8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

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Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika fenerbahçe frankfurt
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