Anlaşma sağlandı! Transfer döneminin ilk transferi Fenerbahçe'den... Resmi açıklama an meselesi!

Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Fenerbahçe ilk hamlesini yapmaya oldukça yakın. Sarı-Lacivertliler savunma bölgesine takviye yapmak isterken sürpriz bir isimde mutlu sona ulaşıldı.

Sarı-Lacivertliler 25 yaşındaki stoper Tuta için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı. Sarı lacivertli takım, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.

1.8 MİLYON EURO'YA ALINMIŞTI

Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon euroya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.