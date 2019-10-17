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Anne 2,5 aylık bebeğini öldürdüğünü sorguda itiraf etti

mustafa.saygin mustafa.saygin
GÜNDEM  | 17.10.2019 10:28 | Son Güncelleme

Konya'da mama yerken nefessiz kaldığı iddiasıyla götürüldüğü hastanede ölen 2,5 aylık İsmail Kaynak’ın annesi Fatma Kaynak (21) polisteki sorgusunda, bebeğini ağladığı için yüzüne yastık bastırıp, boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Olay, 11 Ekim Cuma günü Selçuklu ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Temsili Sokak'ta meydana geldi. Fatma Kaynak, otomobil kaporta tamir dükkanında çalışan 1 yıllık eşi Ahmet Kaynak'ı (29) arayarak 2,5 aylık bebekleri İsmail'in mama yedikten sonra nefessiz kaldığını, dudaklarının morardığını söyledi. Bunun üzerine otomobille eve gelen Ahmet Kaynak, eşiyle birlikte çocuğunu Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Doktorların yaptığı muayenede İsmail bebeğin öldüğü belirlendi.

BEBEĞE OTOPSİ YAPILDI

Doktorların şüpheli ölüm olarak değerlendirmesi üzerine bebeğe otopsi yapıldı. Otopside bebeğin nefessiz kalması sonucu öldüğü ve yemek borusunda da mama kırıntıları olduğu tespit edildi.

ÇAPRAZ SORGUYA ALINDI

Soruşturma kapsamında salı günü akşam saatlerinde Özalkent Polis Merkezi'ne bir yakınıyla birlikte ifade vermeye giden Fatma Kaynak, aşırı stres yaşadı. Sürekli olarak tuvalete gitmek, dışarı çıkıp hava almak istediğini söyleyen Fatma Kaynak'ın durumundan şüphelenen polis, genç kadını çapraz sorguya aldı.

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BEBEĞİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Fatma Kaynak, sorgusunda bebeğini öldürdüğünü gözyaşları içinde itiraf etti. Gözaltına alınıp Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Fatma Kaynak, İsmail bebek ağlayınca yüzüne yastık bastırıp boğduğunu söyledi. Kaynak, "Sabah emzirip, mama verdim. Çocuk minder üzerinde yatarken ağlamaya başladı. Yastığı yüzüne koydum ama bastırmadım. Daha sonra tekrar ağlayınca yüzüne tekrar yastığı koyup bastırdım. Bir süre sonra yanına gidip yastığı çektiğimde nefes almadığını ve kalbinin atmadığını fark ettim. Eşimi aradım ve beraber hastaneye götürdük" dedi. Olayı bir anlık sinirle yaptığını ileri süren Fatma Kaynak, "Psikolojim bozuktu. Pişmanım" diye konuştu.

ANNE TUTUKLANDI

Bebek, Musalla Mezarlığı'na defnedilirken, Fatma Kaynak ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
konya bebek boğma yastık

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Allah belanı versin hayvan bile yavrusunu korur kollar aşağılık yaratık
Atın içeri verin 30 yış psikolojisi düzelsin. İnsanlar çocuk sahibi olamıyor ye doktor soktor gezip para harcıyor bu karaktersiz kadında el kadar yavruya kıyıyor Allah cezanı versin
ulan bebek o bebek adı üstünde?! ağlamasından daha doğal ne var. Nasıl bir soğuk kanlılıkla yaptın bunu sen?
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