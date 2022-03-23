Anne acısıyla sarsılan şarkıcı Linet'ten duygulandıran paylaşım

Şarkıcı Linet'in annesi Leyla Özgecan dört gün önce hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan "Canım annem, hocam, Leyla Özgecan Hakk'ın rahmetine bugün ulaştı. Seninle bu hayat yolculuğunda paylaştığım her şey için şükürler olsun yol arkadaşım... Yolun ışıkla olsun canım annem…" notuyla duyuran Linet annesini son yolculuğuna uğurladı.

Annesinin kaybıyla büyük bir acı yaşayan Linet, Instagram hesabından duygusal bir paylaşımla bulundu. Bu zorlu süreçte yanında olanlara ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür eden Linet, annesi için 'cennet kokulu annem' ifadelerini kullandı. Linet'in paylaşımına aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda takipçisinden baş sağlığı mesajları yağdı.

''CENNET KOKULU ANNEM''

Linet, 4 gün önce hayatını kaybeden annesiyle birlikte çekilen fotoğrafına şu notu düştü:

''Güzel annemin Kaybını Derin Açımı paylaşan Arayan Herkese Teşekkür Ederim Acım Tarifsiz Anne Aşkı Varlığı Hayatta Tek bir Kere Cennet Kokulu Annem????''





