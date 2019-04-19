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Anne diye öten horoz görenleri şaşırtıyor

Ateş Sönmez Ateş Sönmez
İLGİNÇ HABERLER  | 19.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde korktuğu anlarda “anne” diye bağıran horoz dikkat çekiyor.

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kemalpaşa mahallesinde İsmet Şimşek’e ait horoz, korktuğunda insanlar gibi “anne” diye ötmeye başlıyor.

Şimşek tarafından bir hafta önce fark edilen bu durum görenlerin ve duyanların da dikkatini çekiyor. Şimşek, bir hafta önce bir başka horozla dövüşmemesi için bir yaşındaki horozunu eliyle almak istediğini, bu sırada horoz “anne” diye bağırmaya başlayınca şaşkınlık yaşadığını belirtti.

Şimşek horozun sadece korktuğu anlar “anne” diye öttüğünü söyledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
horoz anne

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