Anne diye öten horoz görenleri şaşırtıyor

Sivas’ın Suşehri ilçesi Kemalpaşa mahallesinde İsmet Şimşek’e ait horoz, korktuğunda insanlar gibi “anne” diye ötmeye başlıyor.
Şimşek tarafından bir hafta önce fark edilen bu durum görenlerin ve duyanların da dikkatini çekiyor. Şimşek, bir hafta önce bir başka horozla dövüşmemesi için bir yaşındaki horozunu eliyle almak istediğini, bu sırada horoz “anne” diye bağırmaya başlayınca şaşkınlık yaşadığını belirtti.
Şimşek horozun sadece korktuğu anlar “anne” diye öttüğünü söyledi.
(İHA)
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