Anne eli değmiş gibi çıtır börek yapmanın sırrı bu sosta saklı!

"Anne böreğinin sırrı nedir?" sorusuna harika bir sosla cevap vereceğiz. Elbette annelerimizin eline su dökemeyiz ancak onların muhteşem böreklerinin lezzetine çok yakın hamur işleri yapabiliriz. Dışı çıtır, içi puf puf börek yapmak için her bir adımı atlamadan uygulayın...

MALZEMELER

4 yufka

Sosu için:

Bir çay bardağı süt

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir çay bardağı yoğurt,

İç harcı için:

200 gram beyaz peynir

150 gram lor peyniri

Kıyılmış maydanoz

YAPILIŞI

İlk olarak derin bir kabın içinde sos malzemeleri karıştırın.

Temiz bir tezgah üzerine bir adet yufkayı serin. Üzerine fırça yardımıyla sostan bir miktar sürün.

Üzerine bir adet daha yufka serin. İkinci yufkaya da sostan sürün.

Yufkayı 8 eşit parçaya kesin.

İç harcı için harmanladığınız malzemeleri yufkanın üzerine yayın. Börekleri sigara böreği formunda sarın.

Tüm yufka bitene kadar aynı işlemi uygulayın. Börekleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizin. Kalan sostan üzerlerine sürün ve bir miktar çörek otu serpiştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında börekleri kızarana kadar pişirin. Afiyet olsun.



