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Anne elinden çıkmış gibi: Nefis lahana sarması tarifi! Lahana sarması nasıl yapılır?

06.12.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarma yediden yetmişe herkesin favori lezzetleri arasında bulunuyor. Hem zeytinyağlısı hem de sıcak hali sevilerek yenilen sarmanın yapımının zor olduğu düşünülse de sarma sarmaya alışıldığında oldukça pratik bir şekilde yapılıyor. Evde lahana sarması nasıl yapılır merak ediyorsanız anne elinden çıkmış gibi lahana sarması tarifini deneyebilirsiniz.

Anne elinden çıkmış gibi: Nefis lahana sarması tarifi! Lahana sarması nasıl yapılır?
Tarif Puanı
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 1dk
Pişirme Süresi 40dk
Kalori/Porsiyon -

Kışın faydalı sebzeleri arasında bulunan lahananın en lezzetli tarifinin lahana sarması olduğu düşünülüyor. İncecik lahana yapraklarıyla sarılan bu yemek yiyen herkesi kendine hayran bırakıyor.

MALZEMELER

  • 1 adet orta boy lahana
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı bulgur
  • 1 su bardağı pirinç
  • 1 adet orta boy soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1/2 çay kaşığı karabiber
  • 1/2 demet maydanoz
  • 1 adet domates
  • 1/2 su bardağı kaynar su

TARİF

  • Öncelikle iç harcını hazırlayalım tencerimize sıvı yağı ve soğanı ekleyelim.
  • Soğanlar pembeleşince salçalarımızı ekleyelim ve minik minik doğradığımız ya da rendelediğimiz yarım domatesi ekleyelim.
  • Sonra içine bulgur ve pirinci ilave edelim.
  • İç harcımızı hazırladıktan sonra lahanamızı iyice yıkayalım ve yapraklarını ayıralım.
  • Yapraklarını kaynayan suya atarak yumuşamasını sağlayalım. Sudan çıkaralım.
  • Lahananın damarlı kalın kısımlarını bıçak yardımıyla alalım. Lahanaların içine iç harcımızı koyarak saralım.
  • Sardığımız sarmaları tencereye dizelim ve üstüne kalan domates rendesini koyalım ve üstüne sıcak suyumuzu ekleyelim.
  • Üstüne dolma taşı ya da tabak gibi sert bir cisim koyalım ve pişmeye bırakalım.
  • Pişen sarmalarımız servise hazır.

AFİYET OLSUN!

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