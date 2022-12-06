Anne elinden çıkmış gibi: Nefis lahana sarması tarifi! Lahana sarması nasıl yapılır?

Sarma yediden yetmişe herkesin favori lezzetleri arasında bulunuyor. Hem zeytinyağlısı hem de sıcak hali sevilerek yenilen sarmanın yapımının zor olduğu düşünülse de sarma sarmaya alışıldığında oldukça pratik bir şekilde yapılıyor. Evde lahana sarması nasıl yapılır merak ediyorsanız anne elinden çıkmış gibi lahana sarması tarifini deneyebilirsiniz.
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