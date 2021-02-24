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Anne Hathaway 1, 2, 3 değil tam dokuzuncu tercihmiş!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 24.02.2021 10:54 | Son Güncelleme:
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Meryl Streep'in başrolünü üstlendiği unutulmaz film Şeytan Marka Giyer’de (The Devil Wears Prada) Anne Hathaway, yönetmenin Andy Sachs'ı oynaması için ilk tercihi değildi.

İkonik film The Devil Wears Prada’yı Anne Hathaway olmadan hayal edebiliyor musunuz? Andy Sachs rolü, oyuncunun en tanınmış performanslarından biri ve moda severler için gerçek bir favori. Anne Hathaway, yaptığı bir itirafla aslında işlerin neredeyse bambaşka olacağını dile getirdi.

RuPaul's Drag Race yarışmasına konuk olarak katılan Anne Hathaway yarışmacıların sorduğu soruları yanıtladı. Hangi roller için çok mücadele ettin? Sorusuna oyuncu herkesi şaşırtan o yanıtı verdi:

"The Devil Wears Prada için dokuzuncu seçim bendim. Ama yılmadım. Bekledim ve asla pes etmedim!"

Şeytan Marka Giyer (The Devil Wears Prada) filmi için Anne Hathaway’in rakipleri arasında Rachel McAdams, Juliette Lewis ve Claire Danes gibi isimlerin rol için seçmelere katıldığı bilinen bir gerçek.

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