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Sherlock’un yeni projesi belli oldu: The 39 Steps

22.02.2021 08:20 | Son Güncelleme:
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Sherlock’un yeni projesi belli oldu: The 39 Steps

Sherlock dizisindeki performansıyla hafızalara kazınan başarılı oyuncu Benedict Cumberbatch, The 39 Steps dizisinin kadrosuna katıldı.

Benedict Cumberbatch, klasik gerilim filmi The 39 Steps'in mini dizi uyarlamasında başrolü üstlenecek. Mini diziyi The Revenant'ın senaristi Mark L. Smith (The Midnight Sky) kaleme alacak.

resizer

Cumberbatch ile Patrick Melrose dizisinde birlikte çalışan Edward Berger (Your Honor) bölümleri yönetecek. Yapım şirketi Anonymous Content, projenin yayın hakkı için görüşmelere başladı. Dizide şirkete Chapter One Pictures ve Cumberbatch'in yapım şirketi SunnyMarch eşlik ediyor.

THE 39 STEPS HAKKINDA

Benedict Cumberbatch, 1935'te Alfred Hitchcock tarafından The 39 Steps olarak uyarlanan John Buchan'ın The Thirty-Nine Steps filminin dizi uyarlamasında başrol oynayacak. Dizi, aksiyonu ve gerilimi bir araya getiriyor. Sıradan bir adam olan Richard Hannay, habersiz bir şekilde dünya düzenini sıfırlamaya yönelik bir komploda kendisini piyon olarak bulur. 39 Steps'in bildiğimiz dünyayı değiştirmeye niyetli olduğu bu dönemde onların yolunda duran tek kişi ise Richard Hannay olur.

John Buchan'ın romanı 1935'te Alfred Hitchcock imzalı bir film uyarlamasıyla sinemaya geldi.

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