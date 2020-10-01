Anne Hathaway ve Chiwetel Ejiofor'lu aksiyon filmi Lockdown’un çekimleri başladı

Koronavirüs temalı aksiyon filmi Lockdown’ın çekimlerine Londra’da start verildi. Başrollerini Anne Hathaway ve Chiwetel Ejiofor'un paylaştığı film bir çiftin yüksek riskli bir mücevher soygunu girişiminde bulunmak için yaptıkları yaratıcı plana odaklanıyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Geçmişi Olmayan Adam, Bay ve Bayan Smith ve Jumper gibi filmlere imzasını atmış olan Doug Liman oturuyor.

Yapımcılar, önümüzdeki haftalarda Londra'da çekime devam ederken, oyuncu kadrosuna katılmak için Ben Stiller, Lily James, Stephen Merchant, Dulé Hill, Jazmyn Simon ve Mark Gatiss'le ileri görüşmelerde bulunuyor. Steven Knight tarafından yazılan film, sıkı pandemi protokolleri altında çekiliyor. Film, fikir olarak Michael Lesslie tarafından yaratıldı.

Filmin vizyon tarihi henüz belirsizliğini koruyor.

