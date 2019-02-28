Anne Hathaway ve Matthew McConaughey Serenity filmi hakkında konuştu

Christopher Nolan'ın yönettiği iddialı yapım Yıldızlararası (Interstellar) filminde karşılıklı boy gösteren Anne Hathaway ve Matthew McConaughey, Serenity filmi için yeniden birlikte kamera karşısına geçti. 2014 yılında Sınırsızlar Kulübü filmindeki performansı ile Oscar ödülünü kucaklayan Matthew McConaughey ve 2012 yapımı Sefiller filmiyle Oscar’a layık görülen Anne Hathaway’in başrollerini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oscar adayı Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Robert Hobbs ve Kenneth Fok gibi isimler yer alıyor. Anne Hathaway ve Matthew McConaughey ikilisi Serenity filmiyle ilgili Ross King’e bir röportaj verdi.
49 yaşındaki Matthew McConaughey ile 36 yaşındaki Anne Hathaway filmdeki cesur sahnelerin çekimleri esnasında birbirlerine karşı çok hassas ve kibar davrandıklarını dile getirdi. Setteyken duygusal sahnelerin çekimi esnasında çok savunmasız kaldıklarını itiraf eden ikili, “Çekimler esnasında dış dünyayı düşünmedik...” dedi. Camila Alves’le evli olan ve bu evliliğinden bir de çocuğu olan Matthew McConaughey, filmdeki rol arkadaşı Diane Lane’e çocukluk yıllarından beri aşık olduğunu itiraf etti.
Tropikal bir adada balıkçılık yapan Baker’ın hayatı, eski eşi Karen’ın ondan istediği bir iyilik ile altüst olur. Baker’ın eski karısı ondan, şiddet yanlısı kocasından kurtarması için yalvarır. Kadının isteği ise; yeni eşini balık avı bahanesiyle denize çekmesi ve onu orada köpekbalıklarına atıp ölüme terketmesidir.
Yönetmenliğini ve senaryosunu Steven Knight’ın üstlendiği drama ve gerilim filmi Serenity’nin ülkemizde vizyona girip girmeyeceği belirsizliğini koruyor.
Korkunç ! Odunla vurdu, defalarca bıçaklayarak canını aldı
Tekerlekli sandalyeli adamın zor anları! Bir anda yere düştü
Cumhuriyet tarihinin en büyüğü! İlk kez yapılıyor
İlber Ortaylı: Anlamaya psikolojimiz yetmez!
Dünyada en iyisi Türkiye'de! Mucivezi kum 100 yılı aşkın süredir tedavi için kullanılıyor
Bu yazı bekar kadınlara özel! Sizi bir tek biz anlarız
Beklenen tanıtım geldi! Üstelik büyük bir sürprizle
Son haline kendisi bile inanamıyor!
Tinder Tinder olalı böylesini görmedi!
Anlam vermek mümkün değil!
Haftanın en komik tweetleri burada! Kaçırmayın!
Okuyucu Yorumları 0 yorum