Anne Hathaway ve Matthew McConaughey Serenity filmi hakkında konuştu

Christopher Nolan'ın yönettiği iddialı yapım Yıldızlararası (Interstellar) filminde karşılıklı boy gösteren Anne Hathaway ve Matthew McConaughey, Serenity filmi için yeniden birlikte kamera karşısına geçti. 2014 yılında Sınırsızlar Kulübü filmindeki performansı ile Oscar ödülünü kucaklayan Matthew McConaughey ve 2012 yapımı Sefiller filmiyle Oscar’a layık görülen Anne Hathaway’in başrollerini üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Oscar adayı Diane Lane, Jason Clarke, Djimon Hounsou, Jeremy Strong, Robert Hobbs ve Kenneth Fok gibi isimler yer alıyor. Anne Hathaway ve Matthew McConaughey ikilisi Serenity filmiyle ilgili Ross King’e bir röportaj verdi.

49 yaşındaki Matthew McConaughey ile 36 yaşındaki Anne Hathaway filmdeki cesur sahnelerin çekimleri esnasında birbirlerine karşı çok hassas ve kibar davrandıklarını dile getirdi. Setteyken duygusal sahnelerin çekimi esnasında çok savunmasız kaldıklarını itiraf eden ikili, “Çekimler esnasında dış dünyayı düşünmedik...” dedi. Camila Alves’le evli olan ve bu evliliğinden bir de çocuğu olan Matthew McConaughey, filmdeki rol arkadaşı Diane Lane’e çocukluk yıllarından beri aşık olduğunu itiraf etti.