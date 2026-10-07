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Pencerenizde bunu görüyorsanız dikkat! Kış gelmeden kontrol edin

Sonbaharın iyiden iyiye kendini hissettirmesiyle birlikte evlerde kış hazırlıkları da başladı. Havalar henüz çok soğumamış olsa da sıcaklıkların kısa süre içerisinde ciddi şekilde düşmesi bekleniyor. Uzmanlar ise özellikle ev sahiplerini pencerelerde gözden kaçabilecek küçük bir ayrıntıya karşı uyarıyor.

Pencerenizde bunu görüyorsanız dikkat! Kış gelmeden kontrol edin
Çiğdem Berfin Sevinç

Akşam saatlerinde kalorifer veya ısıtıcıları çalıştırmanıza rağmen eviniz bir türlü yeterince ısınmıyorsa, bunun nedeni pencereleriniz olabilir. Özellikle camların arasında oluşan yoğuşma, daha büyük bir sorunun habercisi olabilir.

Pencerenizde bunu görüyorsanız dikkat! Kış gelmeden kontrol edin 1

CAMLARIN ARASINDAKİ BUHARLANMAYA DİKKAT!

Soğuk havalarda camlarda buğulanma görülmesi oldukça normal. Evdeki sıcak havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesi, su damlacıklarının oluşmasına neden oluyor.

Ancak yoğuşma camın dış yüzeyinde ya da odanın içine bakan kısmında değil de çift camın iki tabakası arasında meydana geliyorsa durum farklı olabilir.

Uzmanlara göre bu görüntü, pencerenin yalıtım özelliğini kaybettiğinin önemli bir işareti olabilir.

NEDENİ KIRILMIŞ CAM CONTASI OLABİLİR

Çift veya üçlü cam sistemlerinde cam panellerin arasındaki sızdırmazlık oldukça önemli. Camın çevresindeki conta hasar gördüğünde sıcak hava camların arasına sızabiliyor.

Daha sonra bu hava soğuk cam yüzeyiyle karşılaştığında nem oluşuyor ve camların arasında yoğuşma meydana geliyor.

Bu durum yalnızca görüntü açısından rahatsız edici olmakla kalmıyor. Hasarlı bir conta, soğuk havanın içeri girmesine neden olarak evin ısıtılmasını zorlaştırabiliyor. Böylece daha fazla enerji harcamanıza rağmen istediğiniz sıcaklığa ulaşamayabilirsiniz.

Ayrıca uzun süre devam eden yoğuşma, pencere çerçevesinde renk değişimine ve çeşitli hasarlara da yol açabilir.

Pencerenizde bunu görüyorsanız dikkat! Kış gelmeden kontrol edin 2

PENCERENİZDE YOĞUŞMA VARSA NE YAPMALI?

Camların arasında sürekli buğulanma fark ediyorsanız öncelikle bir uzmanın pencereyi kontrol etmesi öneriliyor. Sorunun kaynağı sızdırmazlık contasıysa, contanın değiştirilmesi mümkün olabilir.

Bazı durumlarda camların yeniden gazla doldurulması da yalıtım performansının artırılmasına yardımcı olabilir.

Ancak uzmanlara göre kalıcı çözüm çoğu zaman yalnızca cam ünitesinin değiştirilmesi. Yani bütün pencere sistemini söktürmek gerekmeyebilir.

Yeni cam ünitesinin takılmasıyla birlikte pencerenin yalıtım performansı yeniden artırılabilir. Üstelik üretici garantisinin devam ettiği durumlarda bu tür sorunların garanti kapsamında değerlendirilmesi de mümkün olabilir.

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kış cam pencere soğuk hava dalgası buhar kalorifer
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