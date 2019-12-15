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Anne kız hırsızlık yaparken kameralara yakalandı

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YAŞAM  | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde hırsızlık yapan anne kız kameralara yakalandı. 2 ayrı mağazada hırsızlık yapan anne ve kızı toplamda 20 adet kıyafet çaldı.

Olay, Ereğli ilçesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde bulunan giyim mağazasında hırsızlık yaşandı. Girdikleri 2 ayrı mağazada toplamda 20 adet kıyafet çalan ve anne kız olduğu öğrenilen N.A.(52) ve B.T.(32) mağazadan çıkamadan çalışanlar tarafından yakalandı. Kamera görüntülerinden tespit edilen hırsızların kıyafetlerde bulunan alarm aparatlarını söktükleri anlaşıldı.

GÖZALTINA ALINDILAR

Mağaza çalışanlarının fark etmesi üzerine B.T. ve N.A. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan anne kız sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Ereğli hırsızlık

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