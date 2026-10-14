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OnePlus 16R'nin özellikleri sızdırıldı

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu OnePlus 16R'nin teknik özellikleri hakkında önemli bilgiler ortaya çıktı. Son sızıntı, cihazda bulunacak bazı teknik özellikleri ve telefonun Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle test edildiğini öne sürüyor.

OnePlus 16R'nin özellikleri sızdırıldı
Enes Çırtlık

OnePlus 16 kısa süre önce Çin'de piyasaya sürüldü. Ancak eylül ayında ortaya çıkan bir sızıntı, amiral gemisi modelin Hindistan'da piyasaya sürülmeyebileceğine işaret etmişti. Bunun yerine OnePlus'ın Hindistan pazarında OnePlus 16R modelini piyasaya süreceği iddia ediliyor. Yeni bir sızıntı ise telefonun temel teknik özelliklerini gün yüzüne çıkardı.

ONEPLUS 16R'NİN KAMERASI VE YONGA SETİ HAKKINDA YENİ İDDİALAR

Sızıntıya göre OnePlus 16R, şu anda Üretim Doğrulama Testi (PVT) aşamasında bulunuyor. Cihazın Snapdragon 8 Elite Gen 5 yonga setiyle test edildiği belirtiliyor.

İddialara göre OnePlus 16R'nin arka tarafında 50 MP ana sensör, 50 MP ultra geniş açılı kamera ve 50 MP telefoto kameradan oluşan üçlü bir sistem yer alacak.

Bu bilgiler doğru çıkarsa söz konusu üçlü sistem, telefoto kameraya sahip olmayan OnePlus 15R'ye kıyasla önemli bir yükseltme olacaktır.

ONEPLUS 16R, 165 HZ EKRAN VE EN AZ 7.500 MAH KAPASİTELİ BATARYAYLA GELEBİLİR

Ayrıca OnePlus 16R'nin 165 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla donatılacağı ve 7.500 mAh veya daha yüksek kapasiteli bir batarya taşıyacağı öne sürülüyor.

Yazılım tarafında ise telefonun kısa süre önce duyurulan ColorOS 17 ile gelmesi bekleniyor.

Sızıntıyı paylaşan kaynak, aynı donanıma sahip başka bir telefonun Realme markası altında da test edildiğini belirtti.

Kaynak: GSMArena

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Oneplus
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