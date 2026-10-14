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Odalarınızı sıcacık yapacak: Fatura düşüren temizlik yöntemi!

Havaların soğumasıyla birlikte kaloriferler yeniden çalışmaya başladı. Ancak peteklerin yeterince ısıtmaması, evlerin daha soğuk kalmasına ve enerji faturalarının yükselmesine neden olabiliyor. Uzmanlar, petekleri temizlemek için evde bulunan basit bir eşyanın kullanılabileceğini söylüyor.

Odalarınızı sıcacık yapacak: Fatura düşüren temizlik yöntemi!
Çiğdem Berfin Sevinç

Dökme demir radyatörler konusunda uzmanlar, peteklerin ulaşılması zor bölümlerindeki tozları temizlemek için saç kurutma makinesinden yararlanılabileceğini belirtiyor. Ancak bu yöntemi uygularken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar bulunuyor.

Yeterli şekilde yapılan radyatör temizliği sonucunda, daha düşük çalıştırılan doğalgaz seviyesine rağmen ısı düzeyi yüksek olur.

Odalarınızı sıcacık yapacak: Fatura düşüren temizlik yöntemi! 1

PETEKLERİN ARASINDAKİ TOZLAR ISINMAYI ETKİLEYEBİLİR

Petekler çalıştığında odadaki hava hareketleniyor ve havada bulunan toz parçacıkları radyatörlerin çevresinde birikebiliyor. Zamanla peteklerin aralarına ve arka bölümlerine yerleşen bu tozlar, temizlenmediğinde kir tabakası oluşturabiliyor.

Peteklerin düzenli temizlenmesi, biriken tozların uzaklaştırılmasına yardımcı oluyor. Ayrıca temizlik sırasında peteğin arkasında ve altında biriken kirlerin de giderilmesi gerekiyor.

SAÇ KURUTMA MAKİNESİYLE PETEK TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Uzmanlara göre saç kurutma makinesi, peteklerin ulaşılması zor bölümlerindeki tozları dışarı çıkarmak için kullanılabilir. Bunun için cihazın soğuk hava veya düşük ısı ayarında çalıştırılması öneriliyor.

Temizlik sırasında tozların odaya yayılmasını önlemek için peteğin altına eski bir havlu ya da örtü serilmesi ve elektrikli süpürgenin hazır bulundurulması gerekiyor.

Odalarınızı sıcacık yapacak: Fatura düşüren temizlik yöntemi! 2

PETEKLERİ TEMİZLERKEN BU ADIMLARI İZLEYİN

1. Kaloriferi kapatın: Temizliğe başlamadan önce peteğin tamamen soğumasını bekleyin.

2. Peteğin dış yüzeyini silin: Nemli bir süngerle yüzeydeki tozları ve kirleri temizleyin.

3. Altını ve arkasını süpürün: Elektrikli süpürgeyle peteğin altında biriken tozları alın.

4. Aralardaki tozları temizleyin: Uzun bir temizlik fırçasıyla peteğin arka bölümüne ve ulaşabildiğiniz boşluklara girin.

5. Saç kurutma makinesinden yararlanın: Cihazı soğuk hava ayarına getirin ve kalan tozları aşağı doğru yönlendirin. Tozların serdiğiniz havluya düşmesini sağlayın.

6. Son kez süpürün: Yere dökülen tozları elektrikli süpürgeyle temizleyerek işlemi tamamlayın.

Petek temizliğinde saç kurutma makinesinin sıcak hava ayarını kullanmamak önem taşıyor. Ayrıca cihazı peteğe su veya temizlik ürünüyle temas ettirmeden kullanmak ve elektrikli cihazları ıslak yüzeylerden uzak tutmak gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
temizlik doğalgaz fatura ısı kalkanı Radyatör (Petek)
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