Anne sözleri: Kısa, anlamlı sevgi dolu sözler ve klasik anne sözleri!

Doğduğumuzdan andan itibaren her zaman annemizin küçük evladıyızdır ve bu hiç değişmez. Anneler için çocukları çocuklar için de anneleri hayatlarının en önemli parçalarından biridir. Tek tek değil tüm insanlığın kaderin de annelerin rolü paha biçilmezdir. Bu nedenle anneler için pek çok anlamlı ve güzel söz dile getirilmiştir. Biz de sizler için anne sözleri derledik... ANNE SÖZLERİ Anne sözleri derlememizdeki sözlere kısa ve anlamlı, annelik, anne evlat başlıkları altında yer verdik. Kısa anne sözleri başlığı altındaki sözler özellikle sosyal medya hesaplarından paylaşıma uygundur. Ek olarak yazımızın sonunda annelerin çocuklarına söylediği ve çoğu anne için ortak olduğu için artık bir parça komik gelen klasik anne sözlerini de paylaştık. İşte yazımızın bölümleri: Kısa ve Anlamlı Anne Sözleri

Annelik Sözleri

Anneler ve evlatları için sözler

Anneye Sözler

Klasik Anne Sözleri ANNE SÖZLERİ (KISA ANLAMLI) Annelerin ve anneliğin önemini anlatmak için bazen uzun uzun cümlelere gerek yoktur. Kısa ama anlamlı bir ifade de anneler hakkında hislerimizi çok etkili bir şekilde anlatır. Ayrıca kısa sözler Twitter, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında paylaşıma daha müsaittir.

Annesinin gönlünü kıran büyük günah işlemiş olur. (Hz. Muhammed s.a.v.) Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan annem. Anne olmak demek çocuğu uyuduktan sonra uymak demektir. Paha biçilemeyen tek şey anne sevgisidir. Kadına saygılı ol. Çünkü O insanoğlunun anasıdır. Anne ile evladı arasında kopan tek bağ göbek bağıdır. En yüce ve en derin sevgi anne sevgisidir. Bazen anneliğin gücü doğa kanunlarını bile aşar. (Barbara Kingsolver) En harika ses anne sesidir. (Johann Wolfgang Goethe) Anneler belki her şeyi göremezler ama kalpleriyle duyalar. Ana gibi yar olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz. Ana, hayatın ebediliğidir. (Emile Zola) Anne kalbi, çocuğun okuludur. (Henry Ford) Bana dünyayı kucakla deseler, ben gidip anneme sarılırım. Anneler birdir, herkes değerini bilmelidir. ANNELİK SÖZLERİ Annelik dünyanın tüm toplumlarında kutsal olarak kabul edilir. Anneliğe adım atan tüm kadınlar için yeni bir hayat başlıyor demektir. Nitekim toplumların kaderini ve geleceğini belirleme doğrultusunda anneliğin ne kadar önemli olduğu çokça dile getirilmiştir.

Anne demek 9 ay karnında taşımak değil, ömür boyu yüreğinde taşımaktır. Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, annelik kadar güzelleştiremez. (Emile Brachvogel) Anne olmadan anlaşılamayacak bir duygu varsa o da anaçlık duygusudur. Herkes anaç olduğunu düşünüyor olabilir, onlara diyeceğim tek şey, anne olana kadar bekleyin… Hiç kimse kollarında bir çocuk tutan anne kadar muhterem ve saygıdeğer değildir. (Johann Wolfgang von Goethe) Yemek koyulurken, “bu kadar yeter” dedikten sonra mutlaka bir kaşık daha yemek koyan kişiye “anne” denir. Ve o her şeye değerdir. (Oğuz Atay) Ahh annelik sen ne kutsal bir şeysin! Getir ayaklarını öpeyim cennet kokusunu içime çekeyim. Bir annenin kalbi, dibinde her zaman bağışlamayı bulacağınız bir kuyudur. (Honore de Balzac) Anne yaslanacağınız kişi değil, birine yaslanma ihtiyacınızı gereksiz kılan insandır. (Dorothy Fisher) Annelik neden kutsaldır biliyor musunuz? Çünkü başka hiçbir insan, kendi hayatını hiçe sayarak başkasının hayatını önde tutamaz ve başka hiçbir insan, bir diğerini kendinden daha çok sevemez.

Beşik sallayan eller, dünyayı yerinden oynatacak bir gücü simgeler. (Peter de Vries) Annelik kimi zaman öyle zordur ki, ömrünü feda etmen, her türlü zorluğa göğüs germen gerekir. En gurur kırıcı anlarda bile gözyaşlarını içine akıtırsın evlatların için. Anne olmak çocuğunun canı yandığında keşke benim başıma gelseydi diye düşünmektir. Gençlik geçer, aşk söner, arkadaşlık yaprakları dökülür; fakat bir annenin gizli ümitleri baki kalır. (Oliver Wendell Holmes) Anne olmadan bilemezsin gerçek aşkın, tutkunun ne demek olduğunu. Anne olmadan bir başkası için gerçekten endişelenmiş sayılamazsın. Ve anne olmadan gerçek mutluluğu tatmış sayılmazsın. Annenin mutluluğu meşale gibidir, hem geleceğimizi aydınlatır hem de anılarımızın suretinde geçmişe ışık tutar. (Honore de Balzac) Dünyada öğretilen bütün bilgilerin hiçbiri bize, bir ananın bakışının, bir kelimesinin verdiği şeyi vermeye muktedir değildir. Anne elinden tüm dünyaya tutunur insan, o eli bir bıraksa bir ömür yutkunur insan. ANNE EVLAT SÖZLERİ (OĞUL, KIZ) Annelerle çocukları arasındaki özel bağı başka hiçbir şey de bulamazsınız. İşte anneler ve oğulları ile kızları arasındaki sevgiye dair söylenmiş sözler...

Anne bir sanatçıdır, en güzel eseri de yavrusudur. Çocuğunu kaybeden bir anne için her gün ilk gündür; bu ıstırap ihtiyarlamaz. (Victor Hugo) Anne benim, aç kapıyı oğulcuğun, küçük tavşanın, kör olmayışı, ölmeyesin, bitmeyişin, yürek yarısı gitmeyesin dediğin, anne benim, aç kapıyı, işte geldim, işte bu sana ilk gelişim. (İbrahim Sadri) Belki de yerine asla koyulamayacak tek duygu evlat sevgisidir ve belki de gidince geri gelemeyecek tek kişi de annedir. O yüzden derler ya, bir anam ağlar arkamdan, gerisi hep yalan ağlar diye. Bana okuduğum kitapların en güzelinin hangisi olduğunu sorarsanız, söyleyeyim: Annemdir. Bir adam en çok sevgilisini, en iyi şekilde ailesini, en uzun da annesini sever. Çocukların önemli olan her şey için güvendikleri kişi annedir, o gıdadır, yataktır ve soğuk gecelerdeki ek battaniyedir. Ne cenneti merak ediyorum ne de cehennemi, çünkü ben annemi gülerken de gördüm, ağlarken de. Anne kolları şefkatten yorulmamıştır, çocuklar orada derin derin uyurlar. (Victor Hugo)

Anne hakkı ödenmez, sevmeye ömür yetmez, bütün dünya benim olsa, bir tane annem etmez., Anne, herkesin yerini tutabilen ama kimsenin onun yerini tutamadığı kişidir. (Gaspard Mermillod) Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. O olmasa yapacağım delilikleri yapmamak, o var diye yapmayacağım işlere girişmek, gelişmek, yenilenmektir. Çocukla büyümek, hiç büyümemek, o büyüdükçe çocuklaşmak, birlikte çocuk kalmak demektir. Meltem modüler ile çocuğunuzun her anına ortak oluyoruz. Sizinle beraber büyüyoruz. ANNEYE SÖZLER Ayaklarının altında cennet ile gezen kadın, senin hakkın hiç bir zaman ödenmez. Senin kadar fedakâr, şefkatli, koca yürekli, güçlü bir kadının evladı olduğum için çok şanslıyım. İyi ki varsın. Seni düşünmeden geçen bir anım bile yok annem. Bütün doğrularımda, yanlışlarımda, bütün başarılarımda, başarısızlıklarımda, üzüntümde sevincimde hep bana gölgem kadar yakın olduğunu derinden hissettim. Varlığına şükürler olsun. Sınırsız bir sevgi, anlatılmaz bir sevgiyle beni seven annem, sana layık olmak için yaşıyorum.

Annem her yerde… Bir gül kokusunda, bir kaplanın gözlerinde, bir kitabın sayfalarında, yediğimiz yemekte, çölün fırtınasında, günbatımının pırıldayan cevherinde, dolunayın kristal ışığında, gün doğumunun tüllerinde… Yalanlarla dolu bu koca dünyada, beni yalansız sevdiğin için teşekkürler annem! Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem. Bana sevmeyi, umut etmeyi, dertleri def etmeyi, güçlü olmayı ve gerçeklerle yüzleşmeyi öğrettin. Benim annem olmakla kalmayıp bana arkadaş, dost, öğretmen oldun. Sen benim hayattaki en değerli varlığım en kuvvetli dayanağımsın. İyi ki varsın. Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi, tarif et desen bana herhalde sadece "anne" derdim. Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum. Sevgi dolusun, merhametlisin, koruyucusun, fedakârsın. En önemlisi iyi ki benim annemsin. Seni çok seviyorum. Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor "annem".