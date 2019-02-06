Anne sütü bebeklere hem huzur veriyor, hem stresini azaltıyor

Bebekler dünyaya geldiklerinde ilk olarak anneleriyle tanışıyor. Her anne bebek ilişkisi, kendine özgü dinamikleri olan özgün bir ilişki olarak değerlendirilmelidir ve bu durum sadece ikisi arasında bir bağ olarak görülüyor.
Annenin, bebeğin ağladığındayanına gidip sakinleştirmesi, bebeği hızlıca sallamaması, gaz, uyku ve oyun gibi ihtiyaçlarına ilgi göstermesi, bebeği bol bol kucaklayıp gözlerine bakarak ninni söylemesi bebek ile arasındaki bağı güçlendiriyor.
“ÇOCUĞUNUZ BUNLARI YAPAMIYORSA DİKKAT!”
Her çocuk farklı dünyaya geliyor. Doğumundan sonraki süreçte kişisel ve fiziksel gelişiminde farklılıklar görülebiliyor. Ailelerin ilk doğduğu andan bir yaşına kadar olan zaman diliminde çocuklarını yakından takip etmesi ilerde olabilecek sorunların önüne geçmek için büyük önem kazanıyor.
Cerebral Palsy Türkiye Aile Danışma Merkezi Çocuk Gelişimi Uzmanı Banu Kılınç:
Bebekler ilk üç ayda yüze bakma ve sosyal gülümseme gibi faaliyetleri yapamıyorsa,
Üç aya kadar başını tutmayı başaramamışsa,
Üç ve dört aya kadar ellerini orta hatta getirmemişse,
Dördüncü ayda henüz ses çıkaramamışsa,
Altı aydan sonra ellerini sıklıkla ellerini yumruk yapmaya devam ediyorsa,
Altıncı ayda oynadığınız oyunlara tepki vermiyorsa,
Dokuzuncu ayda kendine özgü bir dili yok ise,
Onuncu ayda objeleri birbirine çarpma yoksa,
On aylık iken adını söylediğinizde dönüp bakmıyorsa,
Göz teması eksikliği varsa ve yaşına uygun oyunları oynamadan, problem ya da isteksizlik varsa ailelerin mutlaka uzman hekime başvurmaları ve bu bebekler için gelişimsel izlem yapılmalıdır” şeklinde belirtiyor.
Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı Aile Danışma Merkezinde, bebek, çocuk, ergen ve yetişkinlere yönelik koruyucu, önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik edici hizmetler sunulmaktadır.Aileyi de içine alan bütüncül ve multidisipliner değerlendirmeye önem veren, hizmete hızlı ve doğru ulaşılmasını sağlayan, özel ilgi, takip ve geri bildirime dayalı hizmet anlayışı ile çalışan merkezde yapılan tüm çalışmalar bilimsel temele dayandırılarak sürdürülmektedir.Merkezde; engelli tanısı almamış ancak risk grubunda yer alan bebeklere yönelik erken müdahale programı ve gelişim takibine ek olarak; çocuk, ergen ve yetişkinler için psikoterapi ve psikolojik danışmanlık hizmetleri de verilmektedir.
Çocuk Gelişimi Uzmanından;
anne-bebek bağlanma ve sağlıklı ayrışma,
bebek ve beslenme sorunları,
uyku sorunları ve uyku düzeni oluşturma,
bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak çocuğunuza hangi oyuncaklarla nasıl oynamanız gerektiği,
memeden kesme,
tuvalet eğitimi ile ilgili püf noktalar,
okula başlama yaşı,
yeni kardeşe çocuğu hazırlama,
bir davranış ne zaman “Davranış Problemidir”,
çocuğunuza ne tür kitaplar almalı ve nasıl kaliteli zaman geçirebileceğiniz,
doğru iletişim şeklini nasıl sağlayabileceğiniz gibi pek çok sorunun cevabını alabilmeniz mümkündür.
Erken dönemde bebek ve çocuklar için “Gelişimsel Danışmanlık” ve izlem gerektiren durumlarda Çocuk Gelişimi Uzmanı gözlemler ve ihtiyaç varsa ise ilgili testleri uygulayarak size ve çocuğunuza ihtiyaca yönelik gelişimsel program hazırlar.
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