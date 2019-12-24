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  4. Anne sütüne en yakın zeytin yağının bile ısıl işlemden geçince zararı var

Anne sütüne en yakın zeytin yağının bile ısıl işlemden geçince zararı var

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, anne sütüne en yakın olan zeytin yağının yüksek ısıya maruz kalmasının sağlığa zarar verdiğini söyledi.

Anne sütüne en yakın zeytin yağının bile ısıl işlemden geçince zararı var

Bütün sıvı yağların vazgeçilmez yağlar olduğunu ifade eden Rommer International Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Dahiliye Uz. Dr. Sedat Aksın, “Biz sağlıklı yağları tavsiye ediyoruz. Fındık yağı ve zeytin yağı ateşe dayanıklı yağlardır. Ama çok fazla yüksek ısıda bunları yaktığımız zaman trans yağı ortaya çıkıyor. Yani kimyasal yapısı değişmiş yağlar ortaya çıkıyor. Bu yağlar yakıldıktan sonra A, D, E ve K vitaminlerinin yapısı bozuluyor. A, D, E ve K vitaminleri eğer çatır çatır yakılmış yani aşırı yüksek ısıda yemeğimize katılmışsa bunun da bir faydası yoktur. Hatta zararı var. Trans yağlar kötü kolesterolü yükselterek kalp krizi, felç, damar tıkanıklığı gibi pek çok ciddi hastalığa sebep olmaktadır. Özellikle günümüzde hazır yiyeceklerin artmasıyla beraber trans yağ tüketimi de oldukça artmıştır” dedi.

ZEYTİN YAĞI SEÇİMİNDE DİKKAT ETMENİZ GEREKEN İKİ ŞEY VAR

Zeytin yağı seçiminde de soğuk sıkım veya taş baskı zeytinyağları kullanılmasını tavsiye eden Aksın, “Anne sütüne en yakın şey zeytin yağlarıdır. Zeytin yağını çok yiyenlerin ömrünün uzadığı da söylenebilir. Yanı aşırı değil tabii ihtiyacımız kadar yiyeceğiz. 1940-1950’li yıllara kadar hep zeytin yağı kullanıyorduk. Daha sonra katı yağlar ve margarinler kullanıma geçti. Ondan sonra kanser ve enfaktüsler, damar tıkanıklıkları başladı. Sıvı sanayi yağlarının ortaya çıkmasından sonra bu hastalıklar da artmaya başladı. Sonra farkına varıldı. Zeytin yağı öne geçti. Hangi yağ olursa olsun, soğuk tüketmekte her zaman yarar var” diye konuştu.

Anne sütüne en yakın zeytin yağının bile ısıl işlemden geçince zararı var

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Anahtar Kelimeler:
anne sütü zeytin yağı ısıl işlem dahiliye

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