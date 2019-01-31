Anne üşüyorum çığlığını duyunca yardıma koştu!

Batman’da bulunan Diyarbakır Caddesi üzerinde karton toplayan bir çocuk, soğuk hava nedeni ile titremeye başladı. Bu sırada annesine ‘anne üşüyorum’ diye seslenen küçük çocuğun sesini, yoldan geçen bir kadın duydu. Çocuğun üşümesine dayanamayan genç kadın, üzerinden çıkardığı montu çocuğa giydirdi.

Tüm bu anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin paylaşılmasından sonra aile için yardım kampanyası başlatıldı. Genç kadının başlattığı kampanya sayesinde maddi durumu yetersiz olan aileye yardımlar ulaştırıldı.

"ÖNÜNDE DUVAR ÖRÜLDÜ SANDIM"



Üşüyen çocuğa montunu veren Kübra Epatay, yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İş görüşmesine gittiğini ve yoldan geçerken anne ve iki çocuğunu gördüğünü belirten Epatay, “Anne üşüyorum cümlesini duyduktan sonra birkaç adım attım ve önüme birkaç duvar örüldü. Geri dönüp üşümesin diye çocuğa montumu verdim. Sosyal medya üzerinden Hüzeyfe Mücahid Osmanoğlu ile iletişime geçtik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla başlatmış olduğumuz kampanya sayesinde ailemizin tüm ihtiyaçlarını giderdik. Aile karton toplayarak geçimini sağlıyor. İstanbul’dan, Ankara’dan ve Erzurum’dan gelen yardımlar sayesinde ailenin ihtiyaçlarını giderdik. Şu an ailemizin tek ihtiyacı sıcak bir yuva.