Anne üşüyorum çığlığını duyunca yardıma koştu!

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YAŞAM  | 31.01.2019 11:55 | Son Güncelleme

Batman’da sokakta karton toplayan çocuğun ‘anne üşüyorum’ çığlığına sessiz kalmayan bir kadın, üzerinden çıkardığı montu çocuğa giydirdi. Bununla da yetinmeyen kadın, başlattığı kampanya sayesinde aileye yardımların ulaştırılmasını sağladı.

Anne üşüyorum çığlığını duyunca yardıma koştu!

Batman’da bulunan Diyarbakır Caddesi üzerinde karton toplayan bir çocuk, soğuk hava nedeni ile titremeye başladı. Bu sırada annesine ‘anne üşüyorum’ diye seslenen küçük çocuğun sesini, yoldan geçen bir kadın duydu. Çocuğun üşümesine dayanamayan genç kadın, üzerinden çıkardığı montu çocuğa giydirdi.

Tüm bu anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonuna kaydedildi. Görüntülerin paylaşılmasından sonra aile için yardım kampanyası başlatıldı. Genç kadının başlattığı kampanya sayesinde maddi durumu yetersiz olan aileye yardımlar ulaştırıldı.

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"ÖNÜNDE DUVAR ÖRÜLDÜ SANDIM"

Üşüyen çocuğa montunu veren Kübra Epatay, yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine anlattı. İş görüşmesine gittiğini ve yoldan geçerken anne ve iki çocuğunu gördüğünü belirten Epatay, “Anne üşüyorum cümlesini duyduktan sonra birkaç adım attım ve önüme birkaç duvar örüldü. Geri dönüp üşümesin diye çocuğa montumu verdim. Sosyal medya üzerinden Hüzeyfe Mücahid Osmanoğlu ile iletişime geçtik. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Onunla başlatmış olduğumuz kampanya sayesinde ailemizin tüm ihtiyaçlarını giderdik. Aile karton toplayarak geçimini sağlıyor. İstanbul’dan, Ankara’dan ve Erzurum’dan gelen yardımlar sayesinde ailenin ihtiyaçlarını giderdik. Şu an ailemizin tek ihtiyacı sıcak bir yuva.

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"HALLERİ PERİŞAN"

Kendi numaramı yazdım beni arayın dedim. Ben bir şekilde hallederim dedim, aile bana ulaştı. Evlerine gidip ziyaret ettim, halleri perişan. Çocukların bazıları okul okumak istiyor. Okul ihtiyaçlarını gidermek lazım. Çocuklar bizim geleceğimiz. Alnımın akıyla bu işin içinden çıkacağım. Sadece bu çocukların eğitim durumu, okula gitmelerini çok istiyorum. Sıcak bir yuvaları olsun başka bir şey istemiyorum. Ben çocuğu gördükten sonra montumu verince ‘anne ben üşüyorum’ dedikten sonra önümdeki o duvar, yürüyemezdim, gidemezdim. Kendi üzerime düşeni yaptığımı ve insanlık görevimi yaptığımı düşünüyorum. Çocuklar üşümesin” dedi.

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İHA

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Batman Çocuk yardım

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Allah razi olsun, malesef devletimizin yapmasi gereken seyleri vatandaslar ustlenir oldu, dunyanin en cok vergi veren ulkesiyiz ama dunyanin en berbat ekonomik kosullarindan birini yasiyoruz,yandas muteahitlerden sira gelirse vatandasa verecekler
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