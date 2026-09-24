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İstanbul'da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı

Meteoroloji’den peş peşe uyarılar geldi. Çok sayıda bölgede sağanak ve gök gürültülü yağış beklenirken bazı iller için sarı kodlu alarm verildi. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul’da ise sabah saatlerinde deniz üzerinde oluşan hortum cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı
Çiğdem Berfin Sevinç

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı 1

HAVA SICAKLIĞI:

İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'de 4 ila 6 derece azalacağı, Marmara'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

İstanbul da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı 2

RÜZGAR:

Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İstanbul da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı 3

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Orta Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Karadeniz kıyıları, Gümüşhane çevreleri ile Sivas ve Adana'nın kuzey ve doğu, Kayseri'nin doğu, Osmaniye'nin batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İstanbul da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı 4

İSTANBUL'DA HORTUM GÖRÜLDÜ

İstanbul’dan sabah saatlerinde Yalova semalarında oluşan hortum görüntülendi. Denizin üzerinde oluştuğu görülen hortum, bir süre gökyüzünde huni şeklinde ilerlerken çevrede bulunanlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

İstanbul da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı 5

SARI KODLU UYARI VERİLEN ŞEHİRLER

MGM'nin değerlendirmesine göre Amasya, Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu alarm verildi. Söz konusu illerde kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul da sabah saatlerinde hortum görüldü! 10 ile sarı kodlu uyarı 6

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hava durumu meteoroloji İstanbul Hortum sarı
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